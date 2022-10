Kremelj: Zelenski poziva k začetku jedrske vojne

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je evropske voditelje danes pozval k vojaški pomoči Ukrajini v boju proti ruski agresiji, da bi s tem zaščitili tudi Evropo. V svojem govoru na prvem srečanju Evropske politične skupnosti (EPS) v Pragi je Rusijo označil za 'najbolj protievropsko državo' in pozval k nadaljnji zaostritvi sankcij.

Zelenski je v video nagovoru voditeljem iz več kot 40 evropskih držav pozval k nadaljnji vojaški pomoči Ukrajini, da bi njegova država lahko zmagala v vojni in da 'ruski tanki ne bi napredovali proti Varšavi ali spet proti Pragi" ter da ruske rakete "ne zadenejo ozemlja Finske ali katere druge države'.

O današnjem prvem zasedanju EPS, ki se ga fizično udeležuje predsednik ukrajinske vlade Denis Šmihal, je Zelenski dejal, da smo zahvaljujoč "tej pobudi dobili ne le še en format sodelovanja v Evropi, ampak izjemno močno priložnost za ponovno vzpostavitev miru v Evropi".

Danes je imel Zelensky govor tudi na inštitutu Lowy v Avstraliji. V govoru prek video povezave je pozval svet, naj 'pokaže moč' po priključitvi štirih ukrajinskih regij. »Vodja Rusije zdaj skrbno analizira odziv sveta na lažne referendume, ki jih je organiziral na ukrajinskih tleh,« je dejal Zelenskiy. Kremelj je ukrajinskega predsednika obtožil pozivanja k jedrski vojni v današnjem nagovoru na inštitutu Lowy v Avstraliji. Kremelj trdi, da so njegovi komentarji 'poziv k začetku jedrske vojne'.

Pri tem je izpostavil dejstvo, da se srečanja ne udeležujejo predstavniki Rusije, ki "se zdi, da geografsko spada v Evropo, a je z vidika svojih vrednot in obnašanja najbolj protievropska država na svetu".

Ni bil slučaj, da je do poškodovanja plinovodov prišlo na dan odprtja?

Pozval je k miru v Ukrajini, pri čemer računa na pomoč zahodnih držav. Pri tem se je izrekel za varnostna jamstva pred vstopom njegove države v zvezo Nato. Zelenski je namreč konec prejšnjega meseca, na dan, ko je ruski predsednik Vladimir Putin podpisal dokumente o priključitvi štirih ukrajinskih regij Rusiji, dejal, da bo Ukrajina uradno vložila prošnjo za vstop v Nato po hitrem postopku.

Rusija si po besedah Zelenskega ne želi miru. Pri tem je pozval k nadaljnji zaostritvi sankcij proti Moskvi. Zavzel se je tudi za prekinitev sodelovanja z Rusijo in njenimi podjetji, prav tako pa bi jo morali izključiti iz vseh mednarodnih organizacij ali vsaj suspendirati njeno članstvo, najprej v Združenih narodih, je poudaril ukrajinski predsednik.

Zelenski je Rusijo tudi obtožil jedrskega izsiljevanja in destabilizacije energetskih trgov ter ji očital, da stoji za sabotažami v Evropi, tako proti skladiščem orožja v preteklosti in sedaj tudi proti plinovodom, pri čemer je namignil na nedavno poškodovanje cevi Severnega toka 1 in 2 v Baltskem morju, zaradi česar je prišlo do uhajanja plina, namenjenega v Evropo.

O incidentih na plinovodih je v svojem nagovoru na plenarnem zasedanju ob začetku srečanja spregovoril tudi norveški premier Jonas Gahr Store. Ta je po neuradnih informacijah poudaril, da ni bil slučaj, da je do poškodovanja plinovodov prišlo na dan odprtja plinovoda, ki povezuje Norveško in Poljsko.

Spregovorilo pet voditeljev

Na plenarnem zasedanju je skupno spregovorilo pet voditeljev, poleg Zelenskega in Storeja še gostitelj, češki premier Petr Fiala, britanska premierka Liz Truss in albanski premier Edi Rama.

Nato so sledile okrogle mize na temo miru in varnosti ter energetike, podnebja in gospodarskih razmer, na katerih so voditelji razpravljali v manjših skupinah. Kasneje so imeli priložnost še za dvostranska srečanja, srečanje EPS pa se bo sklenilo z delovno večerjo.

Kot so povedali viri pri EU, je dosežek že to, da vsi sodelujoči voditelji podpirajo samo pobudo in se ne sprašujejo o samem konceptu.

Danes se bodo predvidoma dogovorili tudi, kje bo potekalo naslednje srečanje. Po navedbah virov naj bi se nagibali k temu, da ga bo gostila Moldavija, za njo pa Španija in Združeno kraljestvo.