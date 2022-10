Fajonova o tretji svetovni vojni: Odločanje EU o sprejemu Ukrajine v Nato je jasna napoved začetka vojne

Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes dejala, da je zaradi velikih varnostnih tveganj Slovenija, tako kot mnoge velike zaveznice, zadržana do vstopa Ukrajine v zvezo Nato. »Če bi se zveza Nato odločala o sprejemu Ukrajine v članstvo, je to lahko jasna napoved začetka vojne,« je dejala ministrica ob robu gospodarskega dogodka v Vitanju.

V odgovoru na novinarsko vprašanje o morebitni podpori vstopu Ukrajine v Nato je spomnila, da Slovenija po svojih najboljših močeh pomaga Ukrajini s humanitarno, razvojno, pa tudi vojaško pomočjo ter bo to počela, dokler bo Ukrajina pomoč potrebovala.

Vojna v Ukrajini se zaostruje, obstajajo bojazni pred uporabo taktičnega jedrskega orožja, je opozorila in dodala, da je Slovenija ostro obsodila nezakonito aneksijo ukrajinskih ozemelj s strani ruskega režima in ruskega predsednika Vladimirja Putina kot nekaj povsem nesprejemljivega in nezakonitega.

»To zaostrovanje razmer, posledično tudi prošnja Ukrajine oziroma pogovori Ukrajine za članstvo v zvezi Nato, so zelo zaskrbljujoči,« je dejala.

Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski med vrhom Nata, ki se ga je udeležil prek videopovezave. FOTO: Ukrainian Presidential Press Ser Via Reuters

Če bi se zveza Nato odločala o sprejemu Ukrajine v članstvo, bi to bilo veliko varnostno tveganje, zato se bodo po njenem mnenju »morali na ravni politike v državi zelo dobro pogovoriti o tem, kam vodijo takšne razmere«. Slovenija zagovarja politiko miru, dialoga, vsako takšno sprejemanje odločitev pa vodi stran od možnosti umiritve razmer in v smer eskalacije vojne, česar si nihče ne želi, je dodala.

Na vprašanje, ali na ravni države že potekajo pogovori o vprašanju ukrajinskega članstva v Natu, je povedala, da je prejšnji teden Poljska sprožila izjavo, ki je posredno nakazovala tudi podporo članstvu Ukrajine v zvezi Nato, h kateri Slovenija ni pristopila.

Prav danes pa po njenih besedah državni sekretarji na zunanjem ministrstvu in v kabineta predsednika vlade govorijo o tem, tudi s predsednikom odbora za zunanjo politiko je govorila danes zjutraj, je povedala ter napovedala, da nameravajo ta teden »sesti skupaj in se pogovoriti o več odprtih vprašanjih v odnosu do Rusije in zaostrovanja vojne v Ukrajini«.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je minuli petek, potem ko si je Rusija priključila štiri ukrajinske regije, napovedal, da bo njegova država zaprosila za vstop v Nato po hitrem postopku. Predsedniki devetih srednje- in vzhodnoevropskih članic Nata so konec tedna že izrazili podporo vstopu Ukrajine v Nato.