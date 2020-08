Hrvaška zaradi poziva zagrozila s povračilnimi ukrepi

Direktor hrvaškega zavoda za javno zdravjese je odzval na poziv Avstrije svojim državljanom, naj se vrnejo iz Hrvaške. »Intenzivno se pogovarjamo z Avstrijci in s Slovenci. V nedeljo sem se pogovarjal s kolegom v Ljubljani. Njegovo stališče je, da so pred več meseci sprejeli kriterije, da na rdeči seznam uvrstijo države, ki ima več kot 40 okuženih na 100.000 v 14 dneh. Hrvaška je daleč od tega,« je povedal.Preberite tudi:Po njegovih besedah je za Avstrijce problem »uvoz okuženih« med mladimi, ki so se okužili v nočnih klubih na hrvaški obali. »Spomnil bi vas, da smo na začetku epidemije tudi mi imeli velik uvoz z avstrijskih smučišč, in hkrati morate vedeti, da se leto hitro obrne in bo smučarska sezona kmalu tu. Takrat bodo oni klicali ljudi, naj pridejo na smučanje, mi pa bomo razglasili ukrepe. Nič ni nemogoče, vse se lahko spremeni. Intenzivno sodelujemo, izmenjujemo podatke. Menimo, da razmere na Hrvaškem niso slabe in da smo varna država,« je povedal Cepak.V Avstriji zaradi rasti števila okužb medtem od ponedeljka veljajo strožji ukrepi ob vračanju potnikov iz Hrvaške. Avstrijski minister za zdravjeje pojasnil, da morajo policisti na slovensko-avstrijski meji zdaj ugotavljati, ali se nekdo v Avstrijo vrača iz Slovenije ali Hrvaške, in ta poizvedovanja lahko v nekaterih primerih trajajo zelo dolgo, pri tem pa nastaja gneča Preberite tudi:Hrvaška ima trenutno okoli 30 okuženih na 100.000 v 14 dneh. Slovenski zdravstveni ministerje sinoči v Odmevih Slovence na Hrvaškem pozval, naj se čim prej vrnejo v domovino in se s tem izognejo nepotrebni gneči. »Smo pa enotnega mnenja, da bi bila potrebna uvedba karantene za povratnike brez izjem,« je dejal Gantar in dodal, da kot smiselno rešitev vidijo, da dajo državljanom, ki dopustujejo na Hrvaškem, na razpolago nekaj dni, da se jih čim več vrne domov. Ta skrajni rok po njegovih besedah ne bo dolg več kot dva, tri dni.