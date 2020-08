Kacin ne verjame Hrvaški, tamkajšnji strokovnjak odgovarja

Kacin s Krka: Hrvaške številke niso točne

Število novih primerov okužbe z virusom sars-cov-2, ki prihajajo iz Hrvaške, je vse bolj alarmantno; zadnje štiri dni je bilo trimestno. V preteklih dneh so nemški in avstrijski mediji pisali, da Hrvaška prireja te številke, ker rešuje turistično sezono, da te številke niso točne, pa je večkrat povedal tudi uradni govornik slovenske vlade za covid 19. Hrvatje pa enega od vzrokov za višje številke vidijo v turistih.Preberite tudi:, član hrvaške vladne znanstvene posvetovalne skupine za covid 19, ki je torej nekaj podobnega, kot je pri nas, razloge za velik porast novih okužb na Hrvaškem vidi v več kot 900.000 tujih turistih na Hrvaškem, gnečah v priljubljenih turističnih destinacijah, neupoštevanju socialne distance in ležernem pristopu mladih do koronavirusa.Kolarić je že junija napovedal, da bo imela Hrvaška med sezono več kot 200 novih okužb na dan. Da se je to res zgodilo, torej zanj ni presenečenje. »To je bilo pričakovano, potem ko je v državo prišlo nekaj sto tisoč ljudi,« je povedal za Jutarnji list. Številka 200 po njegovem niti ni tako velika, če se upošteva število turistov. »Ko se delajo izračuni, kako okužena je kakšna država, se upošteva samo število prebivalcev, zato je teh 200 tako pokvarilo naše podatke.«Preberite tudi:Slovenija je lestvico za padec z zelenega seznama varnih držav postavila visoko, pri 10 okuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev. Kolarić je za Jutarnji list pojasnil, da si vsaka država želi imeti čim manj okuženih in da vsak uvožen primer poslabša številke. Dodal je, da 100 okuženih na Hrvaškem ni enako kot 100 okuženih v Franciji in da je treba gledati število okuženih glede na celotno populacijo. Hrvaški zdravstveni sistem bi se znašel na veliki preizkušnji, če bi v kratkem času več kot 400 ljudi končalo na intenzivni negi.Medtem je Kacin včeraj ponovil, da epidemiološke številke, ki jih objavljajo hrvaške oblasti, niso točne , češ da bi jim morali dodati še številke okuženih, ki jih naslednje dni dobimo na testih v Sloveniji pri ljudeh, ki so prišli iz Hrvaške. »Turisti ne zaupajo hrvaškemu zdravstvenemu sistemu. Ko se pojavijo težave, večinoma počakajo, da se jim izteče aranžma, in ko pridejo domov, se takoj testirajo in virus ne le prinesejo, ampak se bolezen že razvije. Za Hrvaško ta problem ne obstaja, ker ga izvažajo, ampak to je v evropskih dimenzijah velik problem. To bo gotovo imelo posledice za hrvaški turizem v prihodnje,« je Kacin izjavil pred dnevi in s tem dobil naziv gorečega kritika Hrvaške , ki so mu ga dali hrvaški mediji, ki so se razpisali tudi o tem, da je kljub svojim izjavam Kacin pohitel na otok Krk, kjer ima njegova družina počitniško hišo.