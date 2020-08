Hrvati v nemilosti: čaka jih novi rdeči seznam, zdaj omenjajo nove zaostritve

Hrvati v nemilosti tudi pri Britancih



Jeseni zaostritev ukrepov na Hrvaškem



Italija: 13 mladih se je okužilo na enem mestu na Hrvaškem

Na hitro slabšanje položaja na Hrvaškem opozarjajo tudi slovenski epidemiologi. Vodja strokovne svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović je te dni že napovedala, da bodo politiki predlagali »bistveno strožji režim na meji«. Omenila je karanteno ali vsaj obvezno testiranje ob povratku s Hrvaške.



Je pa že v začetku meseca zunanji minister Anže Logar zagotovil, da bodo slovenskim dopustnikom na Hrvaškem omogočili normalno vračanje in da bo ukrep, če bo sprejet, začel veljati z nekajdnevnim zamikom.

Zaradi večjega števila okuženih zaradi koronavirusa so se Hrvati znašli v nemilosti mnogih držav. Avstrija je Hrvaško že razglasila za visoko rizično državo, Slovenci tudi že razmišljamo o novih omejitvah pri vstopu iz Hrvaške, vse pa kaže, da se bo Hrvaška še danes znašla tudi na britanskem rdečem seznamu.Avstrija je zaradi povečanja novih okužb v državi napovedala strožje ukrepe ob vračanju potnikov iz Hrvaške, ki so začeli veljati danes ob polnoči. Avstrijci morajo pri vstopu v svojo domovino predložiti negativen test na koronavirus, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Kdor ga ne bo imel, bo moral test opraviti v roku 48 ur od povratka, do rezultatov pa ostati v karanteni. Tistim, ki karantene ne bodo upoštevali, grozi denarna kazen 1450 evrov. Če se bo pozneje izkazalo, da je oseba pri tem še koga okužila, pa bo kazensko preganjana.Za zaostritev ukrepov v Avstriji so se odločili zaradi naraščanja števila okužb, ki naj bi prišle predvsem iz držav zahodnega Balkana, kanclerpa je izjavil, da »virus v Avstrijo prihaja z avtomobilom«.Po pisanju britanskih medijev tamkajšni ministri razmišljajo o prepovedi potovanj svojih državljanov v številne evropske države, med prvimi pa bi se na razširjenem seznamu znašla prav Hrvaška, kjer imajo ponovno rast števila okuženih. V nemilosti Britancev bi se v kratkem lahko znašli še Španija in Francija.Po pisanju Jutarnjega lista se Hrvaška pripravlja na naslednji protikoronski paket. Med drugim se predvideva, da bo tamkajšnja vlada sprejela odločitev, da se morajo pred pred prihodom v službo z dopusta ali bolniške testirati vsi zdravstveni in nezdravstveni delavci, zaposleni v javnem sektorju. Zaščitne maske bodo ostale obvezne v zaprtih javnih prostorih, prav tako pa bi lahko bile bodo obvezne tudi v pisarnah odprtega tipa. Razmišljajo tudi o omejitvi gostov na poroki na 30, omejili pa bi lahko tudi število obiskovalcev na javnih prireditvah ...Po pisanji italijanskih medijev je 60-letnik iz mesta Fano v provinci Pesaro in Urbino zbolel za koronavirusom in pristal na intenzivni negi v bolnišnici. Okužil naj bi ga njegov sin, ki se je vrnil s počitnic na Hrvaškem. V tej provinci je v zadnjih dneh prišlo do porasta okuženih. Po zadnjih podatkih je 19 ljudi pozitivnih na koronavirus, med njimi 13 mladih, ki so se pravkar vrnili s Hrvaškega. Vsi primeri naj bi bili asimptomatski.Italijanski mediji še navajajo, da je Hrvaška ena od držav, poleg Malte, Španije in Grčije, za katere je treba pri vstopu v Italijo imeti test na koronavirus, ki ne sme biti starejši od 48 ur.