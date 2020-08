Minister pozval Slovence na Hrvaškem: Čim prej se vrnite, da se izognete gneči

Zdravstveni ministerje po sestanku s svetovalno skupino v Odmevih Slovence na Hrvaškem pozval, naj se čim prej vrnejo v domovino in se s tem izognejo nepotrebni gneči. »Smo pa enotnega mnenja, da bi bila potrebna uvedba karantene za povratnike brez izjem,« je dejal Gantar in dodal, da kot smiselno rešitev vidijo, da dajo državljanom, ki dopustujejo na Hrvaškem, na razpolago nekaj dni, da se čim več državljanov vrne domov. Ta skrajni rok po njegovih besedah ne bo dolg več kot dva, tri dni.Kot je Gantar razkril v oddaji 24ur zvečer, naj bi bila odločitev sprejeta do petka. Obljubil je tudi, da bodo o vseh spremembah javnost pravočasno in ustrezno obvestili.Da je odločitev o uvedbi karantene treba sprejeti čim prej, še pred četrtkovo sejo vlade, je prepričana tudi vodja svetovalne skupine na ministrstvu za zdravje Bojana Beović . Kot je povedala za Delo, je skupina vladi predlagala uvedbo karantene za vse, ki bodo v Slovenijo vstopili iz Hrvaške.