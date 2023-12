VIDEO: »Žal mi je, da nisem prišla že prej«

Na manjšem prodajnem mestu Petrol na Zaloški cesti v Ljubljani smo srečali srčno skupino prodajalcev, ki so nas pozdravili z nasmehom in nas povabili, da od blizu spoznamo, kako raznoliko in zanimivo je delo na njihovem prodajnem mestu.

Najbolj je izstopala Jožica, ki je ob našem prihodu kar žarela. »Ko sem se pridružila ekipi na Zaloški pred štirimi leti, sem bila že nekaj čez petdeset let,« začne pripovedovati svojo zgodbo. »V prejšnji službi sem bila nesrečna in hčerka me je prepričala, naj poskusim na Petrolu. Najprej sem bila malo skeptična, saj zaradi svoje starosti nisem vedela, kako se bom znašla.« Toda hčerka jo je opogumila in Jožica je že čez nekaj tednov dobila zeleno luč za zaposlitev.

Jožica pravi, da si je na Petrolu polepšala zadnja leta pred upokojitvijo. FOTO: Črt Piksi

»Na začetku mi je bilo najtežje delo z računalnikom, ampak zdaj mi že gre. Zelo so mi bili v pomoč sodelavci, ki so res zaslužni za to, da sem se tukaj že od prvega dneva zelo dobro počutila.« In vzdušje na prodajnem mestu je tako dobro, da se ji sploh ne mudi v pokoj. »Že pred enim letom sem izpolnila vse pogoje za upokojitev, ampak sem se odločila, da pač podaljšam.« Predvsem zato, ker je končno našla delo, v katerem se je resnično izpopolnila. »Žal mi je, da nisem imela možnosti, da bi že prej prišla,« pove Jožica in se potolaži z mislijo, da »vprašanje, ali bi prišla v tako dober kolektiv, kot sem zdaj«.

Prav sodelavci so tisti, zaradi katerih zjutraj še z večjim veseljem hodi v službo. »Meni osebno to največ pomeni, da se razumemo.« Predvsem pa je navdušena nad tem, da v kolektivu vlada resnično spoštovanje in tista prava kolegialnost, in čeprav so starostno zelo mešana ekipa, so našli skupni jezik. Še več – drug drugega prav dobro izpopolnjujejo – z modrostjo in izkušnjami na eni strani in razigranostjo in digitalno pismenostjo na drugi. »Mene učijo pri delu z računalnikom, jaz jim pa pomagam, če imajo kakšne druge težave, da jih malo dvignem.«

Nika pravi, da je ta služba točno to, kar je potrebovala FOTO: Črt Piksi

To neverjetno energijo, ki vlada v ekipi, zelo dobro opiše tudi Nika, ki se je na Petrolu znašla v želji po spremembi in zelo hitro ugotovila, da je ta služba točno to, kar je potrebovala: »Meni je super, zelo mi je všeč kolektiv.«

Kako močna je ta vez med sodelavci, potrjujeta tudi Žiga in Peter – oba pravita, da je najboljše to, da čeprav je dela veliko, se znajo tudi sprostiti, predvsem s kakšnimi šalami. »Če imaš dobre kolege, je delo lahko prav zabavno,« pravi Peter.

Sčasoma se razvijejo prav posebne šale, ki so povezane predvsem s takšnimi ali drugačnimi prigodami. Kot ta, na primer, ki nam jo je v smehu zaupala Jožica: »Ko sem šele dobro prišla na Petrol, nisem imela pojma o igrah na srečo in o srečkah. Pa je do mene prišla stranka in me prosila, da bi imela košarico. Jaz sem ga usmerila, naj gre pred vrata pogledat, saj sem mislila, da želi nakupovalno košarico. Takrat se je moj sodelavec začel smejati na ves glas in mi rekel: Tega te pa še nisem naučil, kajne?« Danes ve, da je to vprašanje povezano s srečko.

Srčna ekipa petrolovcev vabi v svoje vrste. FOTO: Črt Piksi

Petrol je pravi, zato ker ponuja več

Ne le najboljši kolektiv, služba na prodajnem mestu Petrol je prava izbira predvsem zato, ker prodajalci dobijo še kup ugodnosti – dobro redno plačilo, božičnica, počitniške namestitve, dodatno izobraževanje, stimulacije, hitro napredovanje. Poleg vsega tega pa prodajalci na vseh prodajnih mestih po Sloveniji pozdravljajo predvsem odličen odnos, ki ga družba goji do vseh zaposlenih. »Spoštovanje je osnova, na kateri lahko gradiš dobro ekipo, ki si bo zaupala in držala skupaj,« smo slišali od številnih prodajalcev, ki smo jih v zadnjem mesecu obiskali na terenu.

Ljubljana, Kozina, Lom, Ptuj, Maribor in Kranj – obiskali smo več prodajnih mest po Sloveniji, od tistih najmanjših do malo večjih, vsem je skupna predvsem energija, ki so jo ustvarili zaposleni. Povezuje jih pa še nekaj: veselje do dela, vdanost podjetju in spoštovanje do svojih strank. Svoje delo opravljajo zagnano in z nasmehom, saj vedo, da lahko samo s takšno naravnanostjo pričarajo dobro voljo pri mimoidočih. In to jim ni težko, saj svoje delo opravljajo iskreno in srčno.

Bi postali del Petrolove ekipe? Postanite del velike Petrolove »družine« in si zagotovite brezskrbno delovno okolje, kjer so prave vrednote na pravem mestu. Pri Petrolu vam ponujajo: zaposlitev za nedoločen čas,

super delovno vzdušje,

priložnost za karierni razvoj. Za zasluženi dopust pa je na voljo še ugoden najem njihovih počitniških enot v najlepših kotičkih Slovenije in na hrvaški obali. Petrol je družini prijazno podjetje, ki ne le spoštljivo sodeluje z vsemi svojimi sodelavci, ampak se z veliko odgovornosti povezuje tudi z lokalno skupnostjo. Postanite del srčne Petrolove ekipe in preverite prosta delovna mesta. #mismopetrol

Naročnik oglasne vsebine je Petrol