Anja Ramšak in Inge: Konji so bogovi živali (Suzy)

Radijska voditeljica je našla najboljše načine za sproščanje odvečne energije. Eden je druženje s plemenitimi kopitarji. Anja Ramšak pravi, da je brhka kobila vrhunska terapevtka.

»To je živalca, ki me največ nauči in zmeraj zniža raven stresnega hormona kortizola. Odkar se druživa, je življenje dobilo nove dimenzije,« nam je zaupala in razširila zavedanje o pozitivnih učinkih teh prelepih bitij.

Pri tem ohranja visoko raven spoštljivosti do svoje rezgetajoče prijateljice. Konji so namreč izredno senzibilni in občutijo vsakršno našo zlo slutnjo, zato moramo do njih pristopati samo in zgolj z dobrimi nameni. Korošica je dosledna pri rokovanju z Inge, kot je lepotici ime, že en objem z njo je vreden več kot suho zlato. Nasmeh do ušes po ježi je zagotovljen.