Policisti na nogah: Ne bomo pomagali pri izvrševanju odredb sodišč

V Sindikatu policistov Slovenije so pridobili informacijo, da je vodstvo policije z dopisom naročilo, da bo policija pomagala pri izvrševanju odredb sodišč. Temu odločno nasprotujejo in poudarjajo, da so policisti preobremenjeni. Hkrati zatrjujejo, da je razmejitev med pravosodjem ter policijo določena z razlogom in da jo je treba upoštevati.

Pravosodni policisti v zaporu Dob. FOTO: Uroš Hočevar

V sindikatu menijo, da naročilo temelji na zahtevah in pritiskih Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki se sooča s številnimi primeri nerealiziranih privedb priprtih obtožencev v prostore sodišča zaradi izvedbe narokov oziroma glavnih obravnav. Strinjajo se, da to predstavlja velik problem pri učinkovitemu delu sodišč in menijo, da je ključno nasloviti neustrezno organizacijo dela in kadrovski primanjkljaj pravosodnih policistov, na kar že več let opozarja Sindikat državnih organov.

»Toda kljub temu odločno nasprotujemo odnosu Okrožnega sodišča Ljubljana in nenazadnje ministrstva za pravosodje, da to problematiko prelaga na pleča uslužbencev policije in policije kot ključne institucije za zagotavljanje varnosti v državi,« so v sporočilu za javnost zapisali v policijskem sindikatu.

Kolaps številnih policijskih enot

Dodatno delo pri izvajanju privedb pripornikov bi po navedbah sindikata povzročilo kadrovski kolaps številnih policijskih enot. »Ne moremo razumeti, kako so to odgovorni v policiji prezrli oziroma da se tega ne zavedajo« so zapisali.

Odziv vodstva policije: podali bodo natančna navodila policistom

V vodstvu policije so seznanjeni, da se določena sodišča soočajo s problematiko v zvezi s privedbami pripornikov na glavne obravnave, zato bodo pomagali pravosodnim policistom pri izvajanju privedb na podlagi odredb sodišč v primerih, ko jih sami ne bodo mogli izvršiti, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi.

V Sindikatu policistov Slovenije menijo, da so policisti preobremenjeni. FOTO: Blaz Samec

O načinu nudenja začasne pomoči zavodom za prestajanje kazni zapora pri spremljanju pripornikov na sodišča bodo policistom podali natančna navodila, ko bodo podrobnosti v tej zvezi usklajene z vsemi deležniki.

V vodstvu policiji razumejo tudi opozorila sindikata, saj se v zadnjih letih tudi sami soočajo s kadrovsko problematiko in zato aktivno izvajajo promocijo policijski poklic ter zaposlovanje v policiji.