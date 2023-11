»Vsak dan nekomu polepšam dan«

Po nekaj urah druženja z zaposlenimi na prodajnem mestu na Celovški cesti v Ljubljani nam je postalo jasno, da tukaj vlada prav posebna energija. Nasmejani obrazi in šaljivo zbadanje na eni strani ter osredotočenost na delo in profesionalnost na drugi. Delo na Petrolu je prava mešanica pozitivnih vibracij, resne odgovornosti in spoštljivosti. Predvsem pa je zaznati veliko srčnosti, ki povezuje člane ekipe.

Začutite pozitivno energijo prodajalcev na prodajnem mestu na Celovški v Ljubljani:

Vrednote delodajalca vklesane v delovni ritem vsakega zaposlenega

Petrol je družini prijazno poletje, ki stremi k temu, da bi se vsak zaposleni v družbi počutil dobro. Prav tak vtis dajejo tudi zaposleni na Celovški cesti, ki večkrat poudarijo, da se dobro počutijo prav zaradi odnosa delodajalca do njihovega dela. »Gre za spoštovanje, ki ga čutimo vsak dan. Ko pride direktor na obisk, mi stisne roko in se mi nasmehne. Ali ko me poslovodja zjutraj lepo pozdravi in me vpraša: 'Kako si?' To na koncu dneva šteje največ,« nam zaupa Mirjana, ki jo zmotimo ravno pri pripravi kavic v baru prodajnega mesta.

Mirjana je pravi vir pozitivne energije, ki jo prav uspešno širi med sodelavci.. FOTO: Matej Družnik

Za pultom se počuti odlično, z nasmehom pripravlja različne vrste kav, se pogovarja s strankami in jim kdaj priskoči tudi na pomoč: »Ravno zadnjič sta za mizo sedela mamica in otrok. Takoj sem videla, da nekaj ni v redu. Ko sem pristopila k njima, sem ugotovila, da sta lačna in brez denarja. Tako sem jima plačala pijačo in rogljiček,« to je le ena od tisočih zgodb, ki se vsak dan pišejo v njenih izmenah. Nekatere so žalostne, druge spet bolj vesele. Bistveno pa je, da sama s svojo pozitivno energijo in srčnostjo marsikomu polepša dan. »Res mi ni težko, ker rada delam to. Obožujem delo z ljudmi, to mi je res v veliko zadovoljstvo.«

Ilija ima prav posebno anekdoto: »Prišla je gospa, ki je mislila, da nima nič na loto listku, in sem jo komaj prepričal, ali lahko pogledam listek, potem pa sem na njem našel 400 evrov dobitka.« FOTO: Matej Družnik

S prav takim elanom njene besede dopolnjujejo tudi drugi naši sogovorniki. Ilija, ki dela na Petrolu že štiri leta, pravi, da je tudi njemu v največje zadovoljstvo, da lahko vsak dan komu polepša dan. »Stranka me nikoli ne bo dobila slabe volje. Do njih sem zmeraj nasmejan, veliko jim pomeni, da tudi v težjih dnevih dodam vsaj nekaj pozitivne energije,« in ta je na Petrolu prav otipljiva.

»Sodelavci se res dobro razumemo, se spoštujemo in si pomagamo. Res si stojimo ob strani in drug drugemu krijemo hrbet, če je treba,« veliko je tudi prenosa najrazličnejšega znanja, še pove Ilija, zlasti medgeneracijskega. Ni čudno torej, da se počutijo kot del druge družine. »To je kot naš drugi dom. Več časa preživimo tukaj kot doma. Zato so ti odnosi še toliko pomembnejši, bolj kot vse drugo,« ga dopolni Mirjana.

Največja uspešnica? Kava, seveda!

Posebna je tudi zgodba mladega 26-letnega Ivana, ki je na Petrolu začel delati šele pred kratkim. »Res nisem pričakoval, da mi bo delo tu tako všeč,« prizna in pove, da ga že decembra čaka prvi karierni preobrat pri Petrolu.

Ivan dela prek študentskega servisa, vendar se mu kmalu obeta zaposlitev. FOTO: Matej Družnik

»Delo pri Petrolu je res super, tudi zato, ker vem, da prodajam kakovostne izdelke in da lahko pomagam ljudem. Navsezadnje mi je najpomembnejše, da je stranka zadovoljna in da naš servis zapusti z nasmehom,« zlasti če v roki drži skodelico legendarne Petrolove kave za na pot, je prepričan Ivan. »To je poleg goriva, seveda, naša največja uspešnica – tako med strankami kot zaposlenimi. Tudi sam zjutraj pred delom najprej spijem našo kavico,« ki ni le odlična, ampak boljša kot v marsikaterem lokalu v središču Ljubljane, s ponosom pove Ivan. Tudi sami smo se prepričali, da je res okusna in poživljajoča. Pa tudi živahnost ob avtomatih je dokaz, da je Petrolova kava nekaj posebnega. »Nemalokrat se mi zgodi, da če stranka vstopi v poslovalnico, ravno ko čistim aparat, me razočarano vpraša, ali je avtomat pokvarjen. Seveda jo takoj razveselim, da ima na voljo še druge avtomate.«

In prav s temi drobnimi gestami zaposleni minuto za minuto, vsako uro in dan za dnem skrbijo za dobro počutje med prihajajočimi – veliko je bežnih obiskovalcev, ki pridejo le enkrat, kar nekaj pa je strank, ki se rade vračajo, predvsem zaradi njihove gostoljubnosti.

Sodelavci so srce družbe Petrol, ki je svoje delovanje utemeljila na petih glavnih vrednotah: spoštovanje, zaupanje, odličnost, ustvarjalnost, srčnost. In tega v timu na Celovški cesti res ne manjka.

Zakaj bi nekomu priporočali delo pri Petrolu?

»Predvsem zaradi odnosov. Smo več časa v službi kot doma, zato je to tako pomembno. Služba je kot tvoj drugi dom, druga družina. Fajn je občutek, ko vidiš, da te spoštujejo tako nadrejeni kot sodelavci. Ta energija med nami je res pomembna. Delodajalec spoštuje moje delo in moj trud. Poleg tega sem lahko vedno brez skrbi – plača prihaja redno, tudi določene bonitete dobimo. Skratka, ta brezskrbnost je res pomembna.« (Mirjana)

»Zakaj je super? Ker vem, da prodajam kakovostne izdelke in pomagam ljudem.« (Ivan)

»Ker je delo z ljudmi vedno raznoliko in ni nikoli dolgčas. Prednost je seveda tudi brezskrbnost, ki jo omogoča delodajalec: redna plačila, visok regres, božičnica, urejen urnik in ne nazadnje številne počitniške kapacitete, ki jih lahko koristimo vse leto.« (Ilija)

FOTO: Matej Družnik

