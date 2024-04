Policiste v Škocjanu skoraj kap: »Menda si je zaželel alkoholnih pijač«

V soboto zvečer je 37-letnik iz Škocjana, ki je kazal očitne znake opitosti, razbil steklena vhodna vrata trgovine, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Novo mesto. »Menda si je zaželel alkoholnih pijač,« so pripisali novomeški policisti. Občani so ga pridržali do prihoda policistov, ki ga bodo kazensko ovadili.

Še porezal se je ...

Opiti 37-letnik je najprej razbil steklena vhodna vrata trgovine, nato pa je hotel razbiti še notranja vrata. Dokončanje dejanja in še več povzročene škode so mu preprečili občani, ki so ga zadržali do prihoda policistov. Moškemu so ob tem pomagali reševalci, saj se je pri dejanju porezal, so še sporočili iz PU Novo mesto.