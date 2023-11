VIDEO: »To je naša druga družina«

Tokrat smo se pomešali med prodajalce v Kozini. To je prav posebna prodajalna, so se takoj pohvalili. Specifična je zaradi raznolikosti strank, ki prihajajo od vsepovsod – od naključnih obiskovalcev, stalnih prevoznikov, ki se tja vračajo vsakič, ko gredo mimo, do domačinov, ki se tja zapeljejo ne samo po poln tank goriva, ampak tudi na klepet.

"To je naša druga družina, prva je tista doma." FOTO: Črt Piksi

»Z nekaterimi smo že kar prijatelji,« pove Marjetka, ki je na Petrol pred petimi leti prišla v želji po spremembi. »Dolga leta sem bila doma kot gospodinja, potem ko so otroci odrasli in se nekoliko osamosvojili, sem se odločila, da bi šla delat. Na začetku me je bilo strah, kako se bom ujela v delo in vklopila v ekipo.« Vendar je to začetno tremo zelo hitro premagala: »Zelo dobro so me sprejeli in mi pomagali, da sem se dobro vklopila. Na začetku sem bila precej zadržana, nisem veliko komunicirala z drugimi. Potem sem videla, da tukaj velja poseben humor in odprtost. Res smo postali družinski prijatelji, družimo se tudi zunaj službe – rojstni dnevi, sprehodi … To je naša druga družina, prva je tista doma.«

»Ekipa je pa tista, ki ti daje veselje, da vsak dan hodiš v službo.« (Marjetka)

Tudi Zerino je na začetku skrbelo, kako se bo znašla: »Pred sedmimi leti sem začela kot študentka. Dodelili so mi delo na Freshu in takrat sploh nisem vedela, da to obstaja. Sem se kar ustrašila.« Ampak tako kot pri Marjetki je tudi pri njej ključno vlogo za hiter vklop v delo odigrala prav ekipa sodelavcev. »Tako so bili prijazni in nasmejani, da sem se že čez dva tedna sprostila.« Tudi delo na Freshu je vzljubila, danes je tam vodja in tisto je njen kotiček. »To je dokaz, da je treba vztrajati.«

»Tako so bili prijazni in nasmejani, da sem se že čez dva tedna sprostila.« FOTO: Črt Piksi

Treba se je šaliti, tako premagaš tudi najtežje dni v službi

In res. Kot kaže, je v prodajalni v Kozini prav posebna energija, pomešana s humorjem in hkrati veliko odgovornostjo do dela. »Najbolj pomembno je, da med delom vlada sproščeno vzdušje, da ni napeto,« pove tudi Gregor, poslovodja prodajalne, in ob tem doda: »Če veš, kaj moraš narediti, da si sproščen in da se vmes s sodelavci še malo pošališ, je delo potem bolje in lažje opravljeno.»

Ne samo med člani ekipe, dobro voljo nemalokrat prenesejo tudi na stranke. Nasmeh in lepa beseda delata čudeže. In to je tudi njihova formula za uspeh. Nemalokrat se pošalijo tudi s kakšno stranko. Kot takrat, denimo, ko je neka stranka do Zerine prišla z loto listkom: »'Saj verjetno nisem nič dobil,' mi je rekel. Odgovorila sem mu, da je dobiten, in sodelavcem naročila, naj prinesejo stol za gospoda, da se bo lahko usedel. 'Koliko sem dobil?' me je vprašal. '2,70 evra,' sem mu odgovorila. Skupaj smo se smejali. Bil je pa dobiten.«

To je samo ena od številnih zgodb, ki se vsakodnevno odvijajo v Kozini, saj domišljije tam ne manjka, še manj pa smisla za humor. In prav s tako pozitivno naravnanostjo pletejo posebne vezi, ki so tudi prijateljske. Družijo se tudi zunaj delovnega časa, organizirajo posebne dogodke – piknike ob zaključku sezone, praznovanja rojstnih dni, dvakrat na leto pa kolesarske izlete. Marjetka in Zerina imata še eno posebno nalogo: ob različnih priložnostih poskrbita tudi za različne dekoracije v prodajalni. »Tako je naša prodajalna še bolj prijetna.«

Da je timska povezanost res posebna, smo opazili tudi v »zaodrju« poslovalnice – stene pisarn so polepljene s številnimi fotografijami, spomini na pretekla druženja in doživetja. Teh je bilo res veliko.

Iščete novo kariero? Priključite se »fejst« Petrolovi ekipi prodajalcev! FOTO: Črt Piksi

Kakšne so značilnosti Petrolovega prodajalca

»Delaven, odprt, poln humorja, ustrežljiv, dinamičen in urejen. Rad mora delati s strankami,« Marjetka v nekaj besedah strne značilnosti prodajalca, ki dela na Petrolu. In prav takšna je ekipa, ki smo jo srečali v Kozini. Nič čudnega torej, da pri delu tako uživajo. »Petrolovci smo tako super tudi zaradi odnosa in vrednot podjetja. Ponujajo nam številne ugodnosti, najbolj pa cenimo spoštljiv odnos, ki ga imajo do vseh zaposlenih,« pove pomočnik poslovodje Urban, ki je pred desetimi leti svojo kariero na Petrolu začel kot študent. »Ena večjih prednosti tukaj je tudi ta, da ti Petrol ponuja ogromno možnosti za napredovanje.« In če se dovolj angažiraš in imaš ambicije, lahko tudi napreduješ, pravijo vsi.

Če iščete novo kariero in se želite priključiti »fejst« Petrolovi ekipi prodajalcev, naj vas prepriča še Marjetkino vabilo: »Pridite, naše delo je zelo lepo.Vsak dan je nekaj novega, stranke so zanimive in z nekaterimi imamo prav prijateljski odnos.«

Bi postali del Petrolove ekipe? Postanite del velike Petrolove »družine« in si zagotovite brezskrbno delovno okolje, kjer so prave vrednote na pravem mestu. Pri Petrolu vam ponujajo: zaposlitev za nedoločen čas,

super delovno vzdušje,

priložnost za karierni razvoj. Za zasluženi dopust pa je na voljo še ugoden najem njihovih počitniških enot v najlepših kotičkih Slovenije in na hrvaški obali. Petrol je družini prijazno podjetje, ki ne le spoštljivo sodeluje z vsemi svojimi sodelavci, ampak se z veliko odgovornosti povezuje tudi z lokalno skupnostjo. Postanite del srčne Petrolove ekipe in preverite prosta delovna mesta. #mismopetrol

