VIDEO: Ta služba mu je bila položena v zibelko

Tokrat smo se pomešali med prodajalce prodajnega mesta Petrol na Ptuju. Sprejeli so nas z nasmehom in toplo dobrodošlico. Skupaj smo spili Petrolovo kavo in prav takšen začetek delovnega dneva je rutina tudi med zaposlenimi. »Tako začnemo dan, spijemo kavo, malo pokramljamo,« razloži Drago, ki je na tem prodajnem mestu že 20 let poslovodja. Pritrdijo mu tudi drugi: »Naša kava je najboljša!«

Toda delo na Petrolu je še veliko več. Zaposleni se tukaj počutijo kot del velike družine – sodelujejo, se spoštujejo, si pomagajo, se marsikdaj pošalijo in se povezujejo – tudi zunaj delovnega časa. »Pogosto organiziramo kakšna srečanja, piknike, hodimo na maškare in na koncerte,« pove Drago, ki je prav ponosen, da je njegova ekipa tako povezana. Prav poseben običaj pa imajo v decembru, ko organizirajo velik piknik kar pri Blažu doma, našem naslednjem sogovorniku: »To so pa najboljši pikniki. Dobimo se pri nas doma in se dogaja – od jutra do večera. Tako da lahko pridejo zaposleni iz vseh treh izmen.«

Blaž je nadaljeval družinsko tradicijo in se zaposlil na Petrolu tako kot njegov oče. FOTO: Črt Piksi

»Res smo povezani, kot nekakšni družinski člani smo. Zelo radi si pomagamo,« še doda in prav to je tisto, kar ga je prepričalo, da je po štirih letih študentskega dela nadaljeval svojo kariero na Petrolu. Danes je že eno leto zaposlen. Sicer pa mu je bilo delo na Petrolu praktično položeno v zibelko, saj njegov oče dela kot prodajalec od svojega 18. leta. In prav on je tisti, ki je najbolj zaslužen za to, da je tudi njemu ta služba tako zlezla pod kožo: »Rekel mi je: 'Če sem jaz, potem lahko tudi ti. Poskusi, pa boš videl, kako je.' In res, tudi meni je bilo takoj všeč.«

Petrol je več kot zgolj služba, je ključni del njunega vsakdana: »Tudi doma se veliko pogovarjava o Petrolu, to je res v nas.«

Ko enkrat postaneš del Petrolove ekipe, je ne bi zamenjal za nič na svetu

Tudi Jasmin je svojo kariero začel na Petrolu kot študent, danes je tukaj že 19 let. Vztrajati toliko časa ni bilo težko, tudi njemu je delo v izjemno veselje. Ne le zaradi ekipe, ki je, kot pravi, najboljša na svetu, ampak tudi zaradi strank.

Delo s strankami je nekaj posebnega. Vsak dan je poglavje zase. FOTO: Črt Piksi

»Naše stranke so odlične, veliko je tudi rednih, tako da se res že dobro poznamo. Včasih nam iz hvaležnosti tudi kakšno kavico počastijo pa seveda tudi mi njim. Na splošno zelo rad delam z njimi.« In poznajo se tako dobro, da so pogosto besede čisto odveč – že ko stranka vstopi skozi vrata, Jasmin dobro ve, kaj bodo naročila.

Kaj je torej tisto, kar najbolj navdušuje delavce na Petrolu? »Dobra in redna plača,« priznava Jasmin, vendar to še zdaleč ni vse. Na Petrolu namreč znajo prisluhniti svojim zaposlenim, vlada spoštljiv odnos, ki se prenaša z vrha do vseh zaposlenih. In prav to prodajalci občutijo pri vsakodnevnem delu. To tudi najbolj cenijo. »Smo družini prijazno podjetje, to je res zelo pomembno,« pove Drago. »Pa veliko imamo ugodnosti, ki jih zaposleni zelo radi izkoristimo.« Te so od počitniških kapacitet do možnosti za dodatna izobraževanja in napredovanje v službi.

Njihovi zaposleni pa so ponosni tudi na Petrolovo aktivno angažiranje v družbi – tudi z različnimi dobrodelnimi akcijami. »Vsako leto potekajo različne dobrodelne akcije,« potrdi Drago. »Prav zdaj poteka donacija Naša energija povezuje, v kateri vsak servis prispeva pomoči potrebnim v lokalni skupnosti. Tudi zaposleni pomagamo pri različnih delih in se vključujemo v kakšne akcije.« Zaposleni na Petrolu radi vračajo družbi in kot enotna ekipa sodelujejo in se povezujejo s svojimi sokrajani.

Petrolova ekipa je tista prava. Pridružite se jim tudi vi! FOTO: Črt Piksi

»Pridite delat na Petrol, ker smo taka velika družina, se spoštujemo, smo srčni in ustvarjalni. Si zaupamo in vse to je prava osnova za vrhunsko timsko delo,« se strinjajo vsi naši sogovorniki.

Bi postali del Petrolove ekipe? Postanite del velike Petrolove »družine« in si zagotovite brezskrbno delovno okolje, kjer so prave vrednote na pravem mestu. Pri Petrolu vam ponujajo: zaposlitev za nedoločen čas,

super delovno vzdušje,

priložnost za karierni razvoj. Za zasluženi dopust pa je na voljo še ugoden najem njihovih počitniških enot v najlepših kotičkih Slovenije in na hrvaški obali. Petrol je družini prijazno podjetje, ki ne le spoštljivo sodeluje z vsemi svojimi sodelavci, ampak se z veliko odgovornosti povezuje tudi z lokalno skupnostjo. Postanite del srčne Petrolove ekipe in preverite prosta delovna mesta. #mismopetrol

Naročnik oglasne vsebine je Petrol