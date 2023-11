Predstavitvena informacija

VIDEO: Na njene burgerje prihajajo iz vse Slovenije

Za nekaj ur smo se pomešali med zaposlene na prodajnem mestu Petrol na Tržaški cesti v Ljubljani. Izvedeli smo, da imajo posebnost, po kateri so znani daleč naokoli.

Prodajno mesto Petrol na Tržaški cesti ima že dolgoletno tradicijo, pogosto je zadnje postajališče mimoidočih, ki se nato odpeljejo na avtocesto in svojim pustolovščinam naproti, in je tudi redna postojanka lokalnih prebivalcev, ki se v ekipi petrolovcev počutijo kot doma. Posebna je še zaradi enega razloga: »Pravijo, da imamo najboljše hamburgerje,« nam pove Jasmina, ki skrbi, da njene stranke iz prodajalne nikoli ne odidejo lačne.

V »njenem« kotičku Fresh je vedno zelo živahno, ponudba pa res razkošna. »Ponujamo od sendvičev do hot dogov, pic in seveda burgerjev,« ki so na Tržaški pravi kulinarični hit, za kar je zaslužna Jasmina, ki s skromnostjo prizna, da njene burgerje poznajo tudi v drugih slovenskih krajih. »Pridejo k meni in pravijo, da so slišali, da so v naši prodajalni burgerji najboljši, in to me res veseli.« Da so res odlični, smo preizkusili tudi sami, in ko smo jo vprašali, kakšna je skrivnost za takšen uspeh, je bil odgovor jasen: »Narejeni so z ljubeznijo.«

Pravijo, da Jasmina dela najboljše burgerje. Zavijte na Tržaško cesto 130 in se prepričajte. FOTO: Črt Piksi

Njena zgodba o tem, kako je pred šestimi leti postala del ekipe, je prav posebna: »Večkrat sem prihajala sem na kavo in po kakšen sendvič. Prav predstavljala sem si, kako bi jaz lahko delala v kotičku Fresh. To je zame, sem rekla, se opogumila in poslala prošnjo, celo na upravo sem klicala. Danes sem tako hvaležna, da so mi dali priložnost za delo prav tukaj, kjer sem si želela.«

Enotni tudi pri dobrodelnih akcijah

Ena od glavnih vrednot družbe Petrol je tudi družbena odgovornost, zelo tesno sodelujejo z lokalno skupnostjo in pomagajo različnim ustanovam in organizacijam. V različne dobrodelne akcije se aktivno vključujejo tudi zaposleni pri Petrolu, tako kot tudi naši sogovorniki s Tržaške. »Z različnimi pobudami skušamo vračati družbi. Jaz se jih z veseljem udeležujem,« nam pove Špela.

Špela najraje dela v nočni izmeni. Pravi, da takrat vlada prav posebna energija. FOTO: Črt Piksi

»Udeležila sem se akcije v CUDV Draga na Igu, to je ustanova z otroki s posebnimi potrebami. Tam smo barvali ograjo za konje in to je bil res drugačen dan,« pove Špela. Tudi Emilija je vesela možnosti, da lahko pomagajo tudi zunaj svojih službenih obveznosti. »Lani smo donirali Zavetišču Ljubljana. Včasih tudi sami zberemo denar, kupimo hrano za živali in jo odnesemo v zavetišče.« Aktivni so tudi v času božiča in pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin.

Emilija pravi, da je najbolj vesela, če lahko komu polepša dan. Dovolj je že pozitivna energija. FOTO: Črt Piksi

Zakaj je delo na Petrolu tako super »Delo z ljudmi je čedalje bolj naporno, vendar mi to zmoremo, ker smo petrolovci. Naša poslovalnica je najbolj znana po dobri volji na delovnem mestu.« (Špela) »Delo pri Petrolu je pestro, zanimivo, v glavnem je veliko vsega. Moji sodelavci so fajn punce in fejst fantje.« (Marjan) »Veliko nam ponujajo in lahko napreduješ. V nobeni drugi službi nisem bila tako zadovoljna in izpolnjena. Sem res zadovoljna, zato vse naj naj o Petrolu!« (Jasmina) »Zaradi odnosa s sodelavci. Veliko se pogovarjamo, pošalimo in si zaupamo. Svojih sodelavcev ne bi zamenjala za nič na svetu.« (Emilija)

Po 32 letih še vedno zvest Petrolu

Marjan še vedno hodi v službo, čeprav je že upokojenec. FOTO: Črt Piksi

Da je delo pri Petrolu res fantastično, kot v en glas pravijo prodajalci na Petrolu, dokazuje tudi posebna zgodba našega naslednjega sogovornika, ki kljub temu, da se je pred dvema letoma upokojil, ostaja del Petrolove ekipe: »Prihajam trikrat na teden po štiri ure, da obdržim stik z njimi in da jim še malo ponagajam,« pove hudomušno, ki je za Petrol delal 32 let. V tem obdobju je doživel marsikaj. »Veliko se je spremenilo. Ko sem začel, smo bili samo 'pumparji' in smo skrbeli za poln tank naših strank. Ves čas smo bili zunaj, ne glede na vremenske razmere. Z leti se je delo spremenilo,« se spominja in prizna, da je danes delo veliko bolj raznoliko. Anekdot bi se nabralo za celo knjigo, mnoge so bile zabavne, nekatere pa tudi žalostne. »Najboljše sem se počutil, ko sem delal v Podsmreki na Dolenjskem. Vsak mesec smo imeli piknike, sankali smo se, res smo se veliko družili, tudi v kakšni zidanici. Skoraj sem bil raje v službi kot doma.« Da, to so občutki, ki danes prevladujejo med prav vsemi našimi sogovorniki v dopoldanski izmeni na Tržaški cesti v Ljubljani.

»Naša poslovalnica je znana po dobri volji in medsebojnem razumevanju. Smo najboljša ekipa,« pa o delu v družbi sodelavcev na Tržaški razmišlja vedno nasmejana Emilija, ki brez okrevanja pove: »Svojih sodelavcev ne bi zamenjala za nič na svetu.« To se ob koncu delovnega dne kaže tako v ponosnih in nasmejanih obrazih sodelavcev kot tudi pri strankah. »Moj največji dosežek je, če stranka v prodajalno vstopi slabe volje in jo zapusti z nasmehom,« pove Emilija. In takšnih je bilo tistih nekaj ur, ki smo jih preživeli na Tržaški, res veliko.

Petrolovi junaki iz Tržaške ceste imajo prav posebno energijo. FOTO: Črt Piksi

Bi postali del Petrolove ekipe? Postanite del velike Petrolove »družine« in si zagotovite brezskrbno delovno okolje, kjer so prave vrednote na pravem mestu. Pri Petrolu vam ponujajo: zaposlitev za nedoločen čas,

super delovno vzdušje,

priložnost za karierni razvoj. Za zasluženi dopust pa je na voljo še ugoden najem njihovih počitniških enot v najlepših kotičkih Slovenije in na hrvaški obali. Petrol je družini prijazno podjetje, ki ne le spoštljivo sodeluje z vsemi svojimi sodelavci, ampak se z veliko odgovornosti povezuje tudi z lokalno skupnostjo. Postanite del srčne Petrolove ekipe in preverite prosta delovna mesta. #mismopetrol

