Tokrat ne bo lahko: poseben dan za princa Williama in Kate Middleton

Danes 13. obletnico zakona praznujeta princ William in Kate Middleton. Par si je večno zvestobo v londonski katedrali Westminster obljubil 29. aprila 2011.

Njuno poroko je spremljal ves svet, od tedaj se je zgodilo marsikaj lepega in manj lepega, a zdi se, da je njun zakon močnejši kot kdaj koli prej in se je v zadnjih tednih še okrepil.

Praznovanje bo tako kot vsako leto zasebno, je pa par tradicionalno na obletnico poroke objavil skupno fotografijo in kraljevi avtor Richard Fitzwilliams je prepričan, da letos ne bo drugače.

Za The Sun je povedal: »Tokratna obletnica ne bo lahka. Na plano bodo privreli najrazličnejši spomini, a zagotovo bomo dobili takšno ali drugačno fotografijo.

Ko sta praznovala deseto obletnico, sta objavila prisrčen družinski video, lani sta bila na kolesih …«

»Njuna obletnica ni le dokaz njune ljubezni, temveč tudi enotnosti,« je za Hello povedal kraljevi avtor Robert Jobson.

»Prepričan sem, da cenita in spoštujeta to pot in da se zavedata, da je njuna moč v tem, da sta skupaj.«

Tako kot vsak drugi par sta tudi valižanska princ in princesa doživela številne vzpone in padce, Jobson pa pravi, da so težki trenutki še bolj okrepili njuno vez, ki se sedaj zdi neuničljiva.

Princesina bolezen je trenutno glavni vir njunih čustvenih stisk in z Williamom se predvsem trudita zaščititi svoje otroke, princa Georga, princeso Charlotte in princa Louisa.

»Za oba je težko. Tako kot vsaka starša želita poskrbeti za otroke in za njihovo blagostanje. Predvsem s čustvenega vidika, saj resnost diagnoze lahko pusti posledice.

Vendar ni dvoma, da je William princesina opora in skala. On je stalnica v njenem življenju in ona je srce njegovega,« je še povedal Jobson.

22. marca letos je Kate razkrila, da ima raka in dejala, da se lahko vedno zanaša na Williama:

»Z Williamom počneva vse, da bi to, kar se dogaja, za voljo najine mlade družine, premagali zasebno,« je dejala in nadaljevala:

»Imeti Williama ob sebi je zame velik vir tolažbe in moči.«