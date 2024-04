Slabi dve uri po polnoči v soboto, bilo je okrog 1.45, se je na Dravskem polju med Mariborom in Ptujem zgodila huda prometna nesreča, ki je vzela življenje komaj 14-letnega fanta. Kot voznik motornega kolesa je vozil iz smeri naselja Rošnja proti Staršam, ko je izgubil oblast nad motorjem in nesrečno padel. »Z zbiranjem obvestil in opravljenim ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 14-letni voznik motornega kolesa v ovinku izgubil oblast nad vozilom, padel po vozišču ter obležal. Na kraju dogodka je bila mladoletniku nudena prva pomoč in je bil nato z reševalnim vozilom odp...