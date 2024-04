Zmerjal jo je, ji tolkel po vozilu in odtrgal zadnjo registrsko tablico

V petek, 26. aprila, ob 15. uri je OKC PU Koper prejel anonimen klic o besnem vozniku tovornega vozila, ki nori in tolče po vozilu voznice osebnega avtomobila.

Policisti so na kraju ugotovili, da je zaradi zaustavitve na vozišču prišlo do spora med 46-letno Koprčanko in 39-letnim državljanom Hrvaške, sicer voznikom tovornega vozila. Slednji je prvo zmerjal, ji tolkel po vozilu in ji odtrgal zadnjo registrsko tablico.

Zaradi kršitve določil I. odstavka 6. člena ZJMR-1 so mu policisti izrekli globo, ki jo je poravnal takoj na kraju.