Petar Grašo potrdil novico: prihaja drugi otrok

Petar Grašo in Hana Huljić sta julija 2022 postala starša male Albe, sedaj pa bo njuna družina kmalu dobila novega člana.

Splitski pevec je za hrvaški IN Magazin po telefonu potrdil novico, da imata z ženo poseben razlog za slavje.

Grašo je trenutno v Skopju, kjer je v Makedonski filharmoniji nastopil na treh razprodanih koncertih. Hana je bila nazadnje v javnosti pred desetimi dnevi na odprtju razstave Vesolje skozi ljubezen v Dioklecijanovi palači v Splitu.

V nedavnem intervjuju za Glorio je odkrila, kako jo je materinstvo spremenilo: »Ko sem postala mama, sem dojela, da sem veliko pogumnejša, kot sem mislila, da sem, da sem previdnejša, srečnejša in bolj izpopolnjena.

In da nekako lahko preživim brez spanca,« je povedala in zaupala, kakšen oče je Petar:

»Je mirnejši in bolj sproščen, vse mu prepuščam, vse mu gre od rok. Je mož in oče, kakršnega privoščim vsaki,« je pohvalila življenjskega sopotnika in mimogrede dodala, da si želi, da bi njuna Alba dobila bratca ali sestrico.

»Veseli bi bila, če bi bilo tako, a bo, kakor bo. Ko sem prenehala načrtovati, se je življenje začelo odvijati tako, kot je treba.«

Hana in Petar sta se poročila februarja 2022 v Splitu, kdaj se bo drugi otrok rodil, pa ni znano.