V kraju Okoška Gora v občini Oplotnica vladata šok in žalost. »Fejst sem šokirana,« nam le nekaj deset metrov stran od prizorišča zločina prizna ena od starejših domačink Fanika Leskovar. »Kot da je to z neba padlo,« poskuša še opisati svoje občutke. In doda: »Česa takšnega res nikoli ne bi pričakovala.« Fanika Leskovar ne more verjeti, kaj se je zgodilo. FOTO: Črt Piksi Zgodilo se je v nedeljo nekaj po osmi zvečer, in to na travniku pred hišo, na vhodnih vratih piše Zdravko, nosi pa hišno številko 12. Kar naenkrat se je zaslišalo streljanje. Po naših informacijah so odjeknili trije streli. ...