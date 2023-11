VIDEO: »V službi sem spoznala svojega moža«

Za nekaj ur smo se pomešali med prodajalce prodajnega mesta Petrol na Lomu. To je posebna prodajalna, ki deluje 24 ur na dan, 7 dni na teden in ker stoji ob avtocesti proti Primorski, je tranzit tukaj prav zanimiv. »Res nam nikoli ni dolgčas,« nam že takoj na začetku povedo naši sogovorniki: Viktoria, Martina, Gordana in Andraž.

In to povedo z navdušenjem, saj je to ena glavnih prednosti dela na prodajnem mestu Petrol. »Na Petrolu sem začel delati kot študent pred že več kot desetimi leti. Tukaj sem ostal, ker mi je bilo všeč, predvsem zaradi raznolikosti dela in zaradi ekipe, ki je tista prava,« pravi Andraž, ki je z leti napredoval v poslovodjo. »Dober kolektiv je tista prava osnova za uspešno delo.« Da si stojijo ob strani ne samo ob lepih, ampak predvsem ob bolj težkih trenutkih, ko ne gre vedno vse po načrtu. »So dnevi, ko nisi najbolj razpoložen in prideš v službo slabe volje. Sodelavci to takoj opazijo in ti pomagajo, te motivirajo. Se usedemo skupaj, spijemo skupaj kavo in se pogovorimo,« opiše pristnost odnosov, ki se pletejo znotraj ekipe, tudi Martina.

Viktoria je na Petrolu našla dvoje: popolno službo in moža. FOTO: Črt Piksi

Prav posebna pa je zgodba Viktorie, ki prihaja iz Ukrajine in v Sloveniji živi že 12 let. Ko se je pred šestimi leti pridružila ekipi petrolovcev, se je njeno življenje obrnilo na glavo. »Pred tem sem delala v nekem lokalu v Postojni. Ko sem izvedela, da na Petrolu iščejo prodajalce, sem se takoj prijavila. Prav sanjala sem o tem, da bi delala tukaj – delo se mi je zdelo lepo, pa še uniformo zraven dobiš.« Poslala je prijavo, šla na razgovor in dobila službo. »Od takrat se je veliko spremenilo. Še moža imam petrolovca! Tako da ja, na Petrolu nastajajo prave družine!«

Tudi Viktoria je pri svojem delu dobila poseben zanos, ki jo spremlja praktično od prvega dne – čeprav je bilo zanjo uvajanje nekoliko težje, saj ni dobro poznala jezika, je vztrajala in zelo hitro napredovala. »Danes že vse obvladam, za kar sem hvaležna celotni ekipi, saj so mi zelo pomagali. Včasih se zaradi kakšne moje besede celo malo pošalimo.«

Ne samo slovenščine, Viktoria pri svojem delu uri znanje tudi drugih jezikov, saj se v njihovi prodajalni ustavi veliko tujcev. Romunski obiskovalci (nekateri so tudi stalni gostje) že od daleč naročijo svojo najljubšo jed »cârnat« oziroma klobaso po slovensko. »Zdaj že vem, kaj želijo,« se zasmeje in doda, da so kranjske klobase iz njihovega Fresh kotička eden večjih gurmanskih hitov – tako med tujci kot tudi med Slovenci. »Pa tudi cheesburgerje obožujejo. Pravijo, da so naši res odlični!«

Nič ni pretežko, ko je klima v službi tista prava! FOTO: Črt Piksi

Nalezljiva dobra volja tudi med mimoidoče

Prav vsi člani ekipe z nasmehom sprejmejo svoje goste in s kakšno šalo poskrbijo, da bo njihova nadaljnja pot nekoliko bolj sproščena. Tudi nenamerno, s kakšno nerodno prigodo: »Nekoč je prišla stranka do mene in me vprašala, kje imamo sup. Jaz sem jo peljala k juham,« se spominja Viktoria, ki je mislila, da jo stranka nagovarja v angleščini (op. a. soup je v slovenskem prevodu juha). »Ne juhe, sup iščem,« mi je rekla. In to je postala šala, s katero jo sodelavci večkrat podražijo.

In prav s tako naravnanostjo premagujejo najrazličnejše primere čez dan, in če je humorja dovolj, potem tudi težji dnevi hitreje minejo.

»Zaradi takšnih stvari in takšne energije rada prihajam v službo,« pritrjuje tudi Gordana. »V prejšnji službi nisem imela toliko stika z ljudmi, zato sem imela na začetku kar tremo, včasih sem se kar tresla. Ampak tukaj je tako sproščeno vzdušje, da je bilo vse lažje. Z leti sem pridobila samozavest.«

Zavijte v službo, ki ponuja več. FOTO: Črt Piksi

To so vrednote, ki jih občutijo vsak dan

Spoštovanje, zaupanje, odličnost, ustvarjalnost in srčnost – to so temeljne vrednote družbe Petrol, ki so jih tudi prodajalci na prodajnih servisih čisto ponotranjili.

»Petrol mi je res pri srcu. Rada prihajam v službo,« pravi Gordana. To je tudi najboljše in najbolj iskreno vabilo za vse, ki morda iščete službo ali zasuk v karieri.

Bi postali del Petrolove ekipe? Postanite del velike Petrolove »družine« in si zagotovite brezskrbno delovno okolje, kjer so prave vrednote na pravem mestu. Pri Petrolu vam ponujajo: zaposlitev za nedoločen čas,

super delovno vzdušje,

priložnost za karierni razvoj. Za zasluženi dopust pa je na voljo še ugoden najem njihovih počitniških enot v najlepših kotičkih Slovenije in na hrvaški obali. Petrol je družini prijazno podjetje, ki ne le spoštljivo sodeluje z vsemi svojimi sodelavci, ampak se z veliko odgovornosti povezuje tudi z lokalno skupnostjo. Postanite del srčne Petrolove ekipe in preverite prosta delovna mesta. #mismopetrol

