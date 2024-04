Povsod jo spremljajo varnostniki, a ne zato, da bi jo varovali

Čeprav tetovaže že dolgo niso več tabu, temveč nekaj, s čimer ljudje izražajo svojo kreativnost, so tudi modni dodatek, spomin na pomembne osebe in trenutke, pa še vedno obstajajo ljudje, ki tovrstno početje obsojajo in tetoviranim ljudem pripisujejo negativne, če ne kar kriminalnih lastnosti.

Za poslikave je do zdaj odštela že skoraj 8000 evrov.

Da slednje še kako drži, pravi tudi 29-letna Britanka, ki ima večji del telesa prekritega z umetelnimi poslikavami, zaradi tega pa jo rojaki večinoma obravnavajo kot brezdomko ali prestopnico, pravi. V službi so ji nadrejeni že večkrat ukazali, naj nosi oblačila, ki zakrivajo čim več tatujev, nekajkrat so jo celo že poslali domov, sodelavci pa so ji odkrito povedali, da se jim zaradi njih zdi »zlobna«, njene poslikave pa »zastrašujoče«. Nekaj povsem običajnega je menda, da jo v trgovskih centrih povsod spremljajo varnostniki, misleč, da bo kaj ukradla, a se je na njihovo prisotnost že tako navadila, da jih skorajda ne opazi več.

Sarah Hutchinson se zaradi tega sicer ne namerava odpovedati ljubezni do tatujev, za katere je zapravila skupno že slabih 8000 evrov. Pokrivajo 70 odstotkov njene kože, od vseh teh podob pa obžaluje le eno – kombinacijo sonca in lune ter besede zakaj. »Najbrž je takrat to imelo zame kakšen poseben pomen, sicer se ne bi odločila za ta tatu, a se ne spominjam več, kaj naj bi to bilo, in zdaj se mi zdi povsem nesmiseln,« je dejala Britanka, ki si je prvo poslikavo omislila pri rosnih 15 letih, in sicer napis »Za vedno v mojem srcu«, ki krasi notranjo stran njenega zapestja.