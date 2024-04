»Prosim, da me razumete: rad bi šel k otroku domov. Iz zapora tudi ne morem plačati kazni, saj denarja nimam, lahko pa bi vzel kredit, a tega ne morem urediti iz zapora,« je na milo kazen upal 35-letni Kenan Murtić s Hrvaške. V priporu je že več kot pol leta, konec avgusta je namreč padel v roke policistov Policijske postaje za izravnalne ukrepe Policijske uprave Novo mesto, in sicer na bencinskem servisu Obrežje. Ustavili so ga s kombijem, ki se je zaradi teže kar vlekel po tleh. Možje v modrem so bili nemalo presenečeni, ko so v tovornem delu kombija odkrili 32 državljanov Kitajske, ki niso...