Komentar Miše Terček: Resničnostni robot

Resničnostni šovi so bili praviloma rezervirani za ljudi – če pustimo ob strani dejstvo, da so v resnici poskusni zajčki. Prvič v zgodovini pa se je (sicer pričakovano, saj živimo že v popolnoma digitalizirani dobi, v kateri so se meje med resničnim in virtualnim svetom že skoraj povsem zabrisale) zgodilo, da je eden od tekmovalcev oziroma nastopajočih zdaj tudi robot oziroma natančneje – umetna inteligenca. Ja, prav ste prebrali. Prvič smo priča družbenemu eksperimentu na televiziji, v katerem se bo ob koncu šova pokazalo, ali lahko robot premaga človeka v njegovi lastni igri.

Za poskus so televizijci izbrali priljubljen resničnostni šov The Circle (Krog), ki je pred dobrim tednom na Netflixu startal s šesto sezono in zaenkrat ponuja osem epizod, zadnjih pet pa jih bodo objavili v maju (finalna bo na sporedu 8. maja). Krog na Netflixu že nekaj let spada med najbolj gledane resničnostne vsebine, gre pa za nekakšno sodobno različico Big Brotherja, v kateri je vsak od tekmovalcev v s kamerami opremljenem stanovanju povsem sam in z drugimi tekmovalci lahko komunicira zgolj prek družbenega omrežja. Slednji nastopajočim omogoča, da se predstavijo z identiteto po izbiri.

Trik je v tem, da nihče od tekmovalcev zares ne ve, ali je oseba na drugi strani resnična ali lažna, obenem pa se lahko tudi tako imenovani »catfish« (lažni profil) poteguje za glavno nagrado 100.000 ameriških dolarjev. Tekmece mora zgolj prepričati, da je maska, ki jo nosi, prava. Gre torej za odsev sodobne družbe, ujete v pasti anonimnosti interneta in družbenih omrežij, ki posameznikom omogočajo, da se predstavljajo z lažnimi identitetami. Resničnostna oddaja je nekakšen psihološko-družbeni eksperiment, kako daleč so ljudje pripravljeni iti za denarno nagrado, koliko lažnih prijateljskih vezi stkati in kako hitro so pripravljeni zavreči svoja načela, ki naj bi se jih sicer v »zunanjem« (resničnem) svetu držali.

Edini dostop tekmovalcev z zunanjim oziroma virtualnim svetom, ki se v dotični oddaji zlijeta drug v drugega, je Krog, interno družbeno omrežje. Komunikacija je mogoča zgolj prek klepeta (chat), torej nihče ne more videti ali slišati, kdo je v resnici na drugi strani. Pravila so preprosta – tisti, ki v Krogu ostane zadnji, je zmagovalec. In slednji je lahko le tisti, ki je bil drugim tekmovalcem najbolj všeč, zato morajo vsi vpleteni svojo igro odigrati strateško in preračunljivo, ne glede na to, ali se predstavljajo s svojim pravim imenom in pravimi fotografijami, z lažnimi podatki, ali pa so v resnici robot. Vseh nastopajočih je v šesti sezoni enajst.

The Circle se od drugih resničnostnih šovov razlikuje tudi po tem, da gre za precej strateško igro, v kateri lahko tekmovalca najmanjša napaka stane izločitev oziroma blokado. Ob odhodu iz oddaje vsaj izpadli tekmovalec nato posname video, ki ga predvajajo vsem nastopajočim, ki so še v igri za zmago. Takrat se razkrije resnična identiteta sodelujočega. In nemalokrat se prav takrat karte na novo premešajo, saj tekmovalci, oboroženi s svežimi informacijami, lahko za nazaj presodijo, kaj so pomenile določene poteze.

Tokrat bo predvsem zanimivo videti, kako se bodo tekmovalci (tisti z resničnimi in tisti z lažnimi profili) odzvali na umetno inteligenco. O slednji ne želimo izdati preveč, lahko pa vam razkrijemo to, da so bili tudi ustvarjalci šova presenečeni nad tem, kako dobro se je znašla v igri – za profil je izbrala 26-letnega študenta veterine Maxa, ki ima psa Pippo, saj po njenem prepričanju statistike kažejo, da več kot tretjina ljudi na družbenih omrežjih raje všečka fotografije ljudem, ki imajo domače ljubljenčke.