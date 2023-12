VIDEO: »Delo je zelo kul«

Družbi Petrol je uspelo po vsej Sloveniji zgraditi mrežo prodajaln, v katerih njihovi zaposleni delujejo z neverjetno pozitivo, s srcem in spoštovanjem tako do celotne ekipe kot do strank, ki vsakodnevno obiščejo njihove prodajalne.

Tako je tudi v Mariboru, kjer smo spoznali tri zadovoljne fante, ki službe na Petrolu ne bi zamenjali za nič na svetu. »Delo je zelo kul,« na hitro svoje navdušenje najprej poudari Borut, ki na Petrolu dela že 26 let. Začel je kot študent in brez pomislekov je tukaj nadaljeval svojo kariero: »Najprej zaradi ljudi. Zaradi strank, ki jih srečujem vsak dan, in tudi zaradi sodelavcev.« Ti so, kot pravi, najboljši na svetu. Ker je poslovodja, poskrbi med drugim tudi za pravo vzdušje v ekipi. »Veliko se pogovarjamo. Pomembno je, da svoje zaposlene poslušaš, da si med seboj pomagamo in da skupaj spijemo tudi kakšno kavico.« Petrolovo, seveda.

Borut je na Petrolu že 26 let. Ni čudno, da pravi, da je delo na Petrolu tako "kul". FOTO: Črt Piksi

Tudi Mitja je na Petrolu začel kot študent, se hitro zaposlil in tudi uspešno napredoval. Tudi on dela kot poslovodja in tako skrbi, da njegovi ekipi nikoli ne zmanjka elana pri delu. »Smo zelo mlada in zagnana ekipa,« pravi in pri tem poudari, da se tudi sam zelo trudi, da se njegovi petrolovci v službi počutijo dobro in sproščeno. »Delo je razgibano in se vedno kaj dogaja. Delamo v prav prijetnem delovnem okolju.« Za to ne nazadnje poskrbi Petrol s svojim odnosom do vseh zaposlenih v družbi. »Petrol je super firma, plača je dobra in redna, veliko je še drugih ugodnosti. Tudi božičnico dobimo,« poudari Borut.

Petrolove vrednote so tiste prave

Delo v prodajalnah Petrol hitro zleze pod kožo, ravno zaradi razgibanega ritma, ki zaposlene vodi skozi delovnik. K pravemu vzdušju pripomore tudi družba s svojimi vrednotami, ki so postale glavno vodilo tako pri sprejemanju različnih odločitev kot tudi pri odnosu do vseh zaposlenih.

»Srčnost, prijaznost, spoštovanje in ustrežljivost. To je bistvo,« pravi tudi Aljaž, ki bi prav zaradi tega priporočal delo na Petrolu. »Odkar delam tukaj, sem se precej spremenil. Na boljše, seveda. Sem oče treh otrok, in odkar delam na Petrolu, bi rekel, da sem bolj umirjen.« To je posledica tudi brezskrbnosti, ki jo delodajalec priskrbi svojim zaposlenim.

Ne samo to, prodajalci na Petrolu lahko rastejo na različnih področjih, veliko imajo možnosti tudi za dodatna izobraževanja in napredovanja. To potrjujejo tudi naši sogovorniki, ki pravijo, da lahko vsak, ki je dovolj ambiciozen in deloven, napreduje.

Aljaža najbolj prepričajo vrednote Petrolove družbe Petrol. FOTO: Črt Piksi

Druženja tako in drugače

Petrolovci se radi povezujejo v službi, ampak svoje prijateljske odnose pridno poglabljajo tudi v prostem času. »Prirejamo piknike, hodimo na koncerte in na kakšno pijačo,« pravijo. Najboljše pa so zabave in druženja, ki jih prireja podjetje. Tudi takšna, ki so bolj družbenoodgovorne narave. Petrol namreč družbi vrača z različnimi projekti, ki so vpeti tako v lokalno skupnost kot tudi širše, pri tem pa spodbuja tudi zaposlene, da se vključujejo v različne akcije. To je tudi odličen »team building« oziroma malo drugačen način medsebojnega spoznavanja in povezovanja.

Zakaj je delo na Petrolu tako kul

Odgovor je torej jasen: zaradi srčnih ljudi, ki so postali glavni obraz Petrola. Ti so sooblikovali takšno delovno okolje, v katerem se zaposleni dobro počutijo in z veseljem delajo. Dan za dnem, leto za letom – marsikdo tukaj ponosno preživi vso kariero.

»Komaj čakaš, da se naslednji dan vrneš med sodelavce,« pravi Mitja in to je nedvomno najboljši dokaz iz prve roke, zakaj je delo na Petrolu resnično kul. Pridružite se ekipi prodajalcev na Petrolu in postanite del te iskrive in zagnane ekipe.

Pridružite se Petrolovi ekipi. FOTO: Črt Piksi

Naročnik oglasne vsebine je Petrol