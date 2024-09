Ste videli, kako se je Janša spravil nad RTV in Magnifica?

V Mladinskem golf centru Stanežiče v Ljubljani je v soboto potekal Magnificov jubilejni koncert. Pevec je postregel s filmskimi in popglasbenimi uspešnicami, ki jih je nanizal v 30 letih.

V duhu praznovanja 30-letnice so se mu na odru pridružili glasbeni gostje, ki so v vseh teh letih z njim sodelovali in pustili pečat v njegovem ustvarjanju.

Magnifico. FOTO: Črt Piksi

Koncert je bil njegov največji in najambicioznejši glasbeni projekt v karieri, prenašala ga je tudi nacionalna televizija.

Ob tem smo že poročali, da so se nekateri obiskovalci hudovali, ker je bila na poti na koncert na Celovški cesti gneča in zastoji. Se je pa oglasil tudi šef opozicije. Janez Janša, predsednik SDS, je tako na omrežju X zapisal: »Kdaj bo “nacionalna” RTV Slovenija na 1. programu prenašala kako prireditev ob slovesu ali koncertu kakega zaslužnega umetnika - športnika Slovenca ali vsaj ne-levičarja?«

Janez Janša. FOTO: Dejan Javornik

Spomnimo, da je pred dnevi sicer nacionalka prenašala Noč zmaja oziroma slovo legendarnega košarkarja Gorana Dragića.