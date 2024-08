V Stožicah potekala gala večerja pred spektaklom, Dragić in Dončić izbrala ekipi za tekmo

Jutri je na sporedu težko pričakovana poslovilna tekma Gorana Dragića. Danes ob 20.00 pa se je v dvorani Stožice pred to tekmo začel dobrodelni gala dogodek. V njem sta bila dva vrhunca večera. Videli smo dobrodelno dražbo, na kateri so se sodelujoči potegovali za žogo in dres s podpisi vseh udeležencev ter za dres Gorana Dragića iz Osnovne šole Koseze. Drugi vrhunec večera pa je bil izbor ekip za jutrišnjo tekmo, ki sta ju izbrala zlati kapetan in Luka Dončić.

V prvi peterki ekipe Team GOGI bodo Goran Dragić, Steve Nash, Nikola Vučević, Vlatko Čančar in Vladimir Radmanović. V prvi peterki ekipe Team LUKA pa poleg Luke Dončića še Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Luis Scola in Robin Lopez.

V obeh ekipah so še številni drugi igralci. V ekipi Team GOGI so še Sani Bečirović, Neboljša Joksimović, Domen Lorbek, Zoran Dragić, Matjaž Smodiš, Primož Brezec, Predrag Danilović, Erazem Lorbek, Aleksandar Čapin, Jaka Lakovič, Klemen Prepelič, Saša Pavlović, Žiga Dimec, Rašo Nesterovič in Chris Bosh.

V Ekipi Team LUKA so še Aleksej Nikolić, Beno Udrih, Edo Murić, Uroš Slokar, Miha Zupan, Gašper Vidmar, Dirk Nowitzki, Matic Rebec, Jaka Blažič, Boštjan Nachbar, Saša Zagorac, Boban Marjanović, Dejan Bodiroga, Miroslav Berić in Josh Richardson.

Slovenska košarkarska zvezdnika sta za svoji ekipi izbrala tudi trenerje. V Dragićevi ekipi so Spasoje Todorović, Kevin McHale, Alvin Gentry, Aleksandar Đikić, Dalibor Damjanović, Jure Zdovc in Chris Quinn. V Dončićevi pa Igor Kokoškov, Rado Trifunović, Aleksandar Đorđević, Memi Bečirović, Aleš Pipan in Zoran Martić.

Goran Dragić je z organizatorji pripravil izjemen dvodnevni program. FOTO: Nightofthedragon.com

Danes ob 12.00 je v sklopu dvodnevnega dogajanja ob Dragićevem slovesu v Austria Trend Hotelu že potekal tudi mednarodni poslovni dogodek Business talk, na katerem so posamezniki s področja gospodarstva in športa delili svoje izkušnje. Dogodka se je udeležila tudi Goranova partnerica Greice Murphy, ki je bila zelo sproščena in dobre volje. Udeležil se ga je seveda tudi Dragić. Poleg njega pa med drugim še izjemna košarkarja Steve Nash in Dirk Nowitzki ter več oseb, ki so zastopale slovensko gospodarstvo, med drugim Matevž Frangež, ki je državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, in Drago Kavšek, ki je član uprave Petrola.

Goran Dragić na današnjem dogodku Business talk. FOTO: Jože Suhadolnik

Za hrano poskrbel Luka Jezeršek

Poročali smo, da je za hrano na nocojšnjem gala dogodku zadolžen priznani slovenski chef Luka Jezeršek. Gostom je pripravil zelo poseben meni. Kot se za tako poseben dogodek tudi spodobi.

Za goste je z ekipo pripravil naslednje male prigrizke: dimljeno tuno s sezamom, sladko-kislo redkvico, wasabi majonezo in kumaro ter sirov kreker s čebulno marmelado, kroglico kozje skute, pekan orehom in jagodnim gelom. Za hladno predjed so dobili brancinov ceviche, nektarine, mlado čebulo, čili majonezo, olje bazilike in čips črne rižote. Za glavno jed pa počasi pečeno govedino z umami omako, krompirjevo terino in marinirano rdeče zelje z gorčičnimi semeni. Za povrh so za goste pripravili tudi koktajl, ki so ga poimenovali Dragon koktajl.