Število okuženih z vodo v Maximarketu naraslo na 543

Epidemiološka služba NIJZ je do sedaj obravnavala 543 oseb, ki so imeli težave zaradi fekalnega onesnaženja interne vodovodne napeljave v objektu Maximarketa. Samo danes so opravili epidemiološko preiskavo pri 44 osebah, najpogostejši simptomi so tudi danes driska, bruhanje in tudi vročina, so sporočili.

Hujšega poteka bolezni epidemiološka služba ni zaznala. Telefonska številka epidemiološke službe 01 586 39 31 bo predvidoma na voljo še v četrtek, med 9. in 15.

Voda še ni neoporečna

Iz Mercatorja, ki upravlja Maximarket, so danes za N1 sporočili, da jim vzroka za onesnaženje kljub vsem naporom v zadnjih dneh še ni uspelo ugotoviti oziroma potrditi. Trenutno stanje vode tudi še ni neoporečno, zato še naprej veljajo preventivni ukrepi.

V ljubljanski veleblagovnici Maximarket, ki jo upravlja Mercator, so pred dnevi pri osebju zaznali prebavne težave. Vzorčenje vode na pipi v stavbi Maximarketa, ki ga je opravilo komunalno podjetje Voka Snaga, je prejšnji teden pokazalo, da je voda onesnažena z bakterijo E.coli, ki je zanesljiv indikator fekalnega onesnaženja.

Zaradi slabosti je bilo v zadnjih dneh po poročanju medijev odsotnih več zaposlenih v bližnjih stavbah, med drugim poslanci DZ ter zaposleni v NLB in ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.