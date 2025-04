Horoskop kardinalov: kateremu od osmih favoritov so zvezde naklonjene?

Po smrti papeža Frančiška, ki je umrl na velikonočni ponedeljek, katoliški svet ne le žaluje, temveč tudi napeto pričakuje, kdo bo zasedel Sveti sedež.

Medtem ko se kardinali pripravljajo na konklave, se v javnosti že pojavljajo špekulacije – tudi takšne, bolj neobičajne. Znana britanska astrologinja in vedeževalka Inbaal Honigman je za portal Oddspedia pripravila astrološko analizo osmih glavnih kandidatov za papeški prestol.

Izstopajo zračni znaki

Honigman poudarja, da med kandidati izstopajo predvsem zračni znaki – kar štirje od osmih so rojeni v znamenju dvojčkov ali tehtnice. »Zračni znaki so intelektualni, pravični in naravnani v skupno dobro. Ne preseneča, da jih je med glavnimi imeni za naslednjega papeža toliko,« je povedala.

Po njenem horoskopskem razpletu bi lahko bil čas naklonjen dvojčkom, saj jim vse do 9. junija 2025 srečo prinaša Jupiter – planet rasti. To daje dodatne možnosti denimo filipinskemu kardinalu Luisu Antoniu Tagleju (roj. 21. junija 1957) in gvinejskemu kardinalu Robertu Sarahu (15. junija 1945).

Bo novi papež z Malte?

A tudi drugi imajo svoje astrološke prednosti. Italijanski državni tajnik Pietro Parolin (roj. 17. januarja 1955) kot kozorog dobi podporo Saturna po 25. maju, ko se ta premakne v ovna – ugoden čas za nov začetek. Maltežan Mario Grech (20. februarja 1957) kot ribi uživa podporo do 24. maja, saj je Saturn v njegovem znamenju. Dva kandidata, tehtnici – Matteo Zuppi (11. oktober 1955) in Peter Turkson iz Gane (11. oktober 1948) – imata srečo zaradi Venere, ki bo maja v ovnu, znamenju novih začetkov. Za strelca Joseja Tolentina Mendonço (15. decembra 1965) pa naj bi bil ta čas manj naklonjen, saj Jupiter v dvojčkih zanj pomeni veliko besed in manj rezultatov.

Čeprav je astrologija daleč od formalnega postopka izbire novega papeža, horoskopski vpogled vseeno ponuja zanimivo perspektivo na osebnosti in potenciale kardinalov, ki bi lahko krojili prihodnost Katoliške cerkve. Bodo zvezde usmerile dim iz dimnika Sikstinske kapele? Le čas bo pokazal.