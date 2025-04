Poglejte, kje po svetu lahko spite brez zidov, strehe ali v hot dogu

Bivališča s steklenimi strehami in velikimi okni so priljubljena med iskalci romantičnih kotičkov za pobeg in ljubitelji narave, saj podnevi omogočajo nemoten pogled na naravno okolico, ponoči pa na zvezdno nebo. Nič čudnega, torej, da ponudbe tovrstnih bivališč, še posebno luksuznih, rastejo kot gobe po dežju.

V islandski divjini, nedaleč od Reykjavíka, turiste in domačine vabijo koče, ki so skoraj v celoti izdelane iz stekla, postavljene v spektakularno nordijsko pokrajino. Steklo je posebej obdelano z električnimi tokovi in kovinskimi oksidi, kar omogoča, da deluje kot glavni vir ogrevanja kabine, ter preprečuje nastajanje kondenzacije, zato se okolica iz notranjosti dobro vidi tudi v najhladnejših nočeh.

Za ogled divjih živali iz naslanjača se oglasite v Ngali.

V afriškem rezervatu Ngala je mogoče prespati v štirinadstropni hišici sredi gozda, ki v najvišjem nadstropju nima stropa in sten. Gostje spijo pod milim nebom, podnevi pa jim dnevna soba poleg spalnice omogoča, da iz udobja sedežne garniture opazujejo divje živali v njihovem naravnem okolju.

Največje soline na svetu

V Boliviji lahko obiskovalci uživajo v luksuznih domovih na solinah Uyuni, ki so največje soline na svetu. Kachi Lodge ponuja nastanitev v kupolastih strukturah, ki omogočajo panoramski pogled na soline in zvezdnato nebo.

V temle vozilu boste dobro videli zvezdno nebo, pa še opazili vas bodo. FOTO: Oscar Meyer

Za tiste, ki iščejo ekstremne višine, je na voljo najvišja enodružinska hiša na svetu v Arizoni. Falcon Nest, visoka 37,8 metra, ponuja panoramske razglede na puščavsko pokrajino.

Še bolj nenavadna je izkušnja najema Weinermobila, velikanskega hot doga na kolesih z ogromnimi okni, ki ga je možno najeti prek Airbnb. Ta nenavadna nastanitev, dolga 8,3 metra, ponuja prostor za dve osebi in je opremljena z ogromno posteljo ter hladilnikom, polnim hot dogov in drugih dobrot. Weinermobil je postavljen v Chicagu in je na voljo za najem med različnimi dogodki, kot je na primer glasbeni festival Lollapalooza.