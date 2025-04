Bitka za proračun EU: več denarja za varnost, a ne na račun kmetov in regij

Evropski parlament je z današnjim sprejetjem poročila v odboru za proračun začel postopek oblikovanja novega večletnega finančnega okvira EU po letu 2027. Med ključnimi poudarki so večja vlaganja v varnost in obrambo, a ne na račun tradicionalnih stebrov, kot sta kmetijstvo in kohezijska politika.

Poslanci opozarjajo, da mora prihodnji proračun bolje odražati realnosti sodobnega sveta – od vojn in energetskih kriz do gospodarskih izzivov – in preseči fiksno mejo enega odstotka bruto nacionalnega dohodka, ki jo doslej pogosto zagovarjajo članice.

Slovenija brani kohezijo in kmetijstvo

Za Slovenijo so pomembne predvsem zaveze o ohranjanju sredstev za kohezijsko politiko in kmetijstvo, kar potrjuje tudi podpora slovenskega evroposlanca Matjaža Nemca (S&D/SD). Ta je ocenil, da poročilo ohranja evropske vrednote in krepi socialno pravičnost, obenem pa daje poudarek konkurenčnosti gospodarstva in varnostnim izzivom, poroča STA.

Parlament med drugim nasprotuje predlogu Komisije, da bi države članice po letu 2027 uporabljale poenotene nacionalne načrte za črpanje sredstev, kot velja za trenutno okrevanje po pandemiji.

Svarijo, da odplačilo skupnega dolga ne sme zmanjšati sredstev za druge ključne prioritete. FOTO: Baspentrubas/gettyimages

Realnost – a ne na račun pravičnosti

Poročilo tudi poudarja, da morajo biti evropska sredstva še naprej pogojena z vladavino prava. Poslanci hkrati svarijo, da odplačilo skupnega dolga, najetega v okviru sklada za okrevanje NextGenerationEU, ne sme zmanjšati sredstev za druge ključne prioritete.

Evropska komisija bo svoj predlog novega večletnega proračuna predvidoma predstavila julija, pogajanja med institucijami pa naj bi bila končana do konca leta 2026, da bodo države lahko pravočasno pripravljene na začetek novega obdobja črpanja v letu 2028.