Tole Golobu zagotovo ne bo všeč. Ste videli, kako ga je okrcala Pirc Musarjeva?

Pomemben del javnega sektorja so ljudje, ki so tam zaposleni, so se na današnji 10. Akademiji javnega sektorja strinjali udeleženci. Prepričani so, da v javnem sektorju kljub kritikam prevladujejo dobre prakse. Zaposleni v javnem sektorju se morajo medtem zavedati, da služijo ljudem, je poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Kritična do nove plačne reforme

Tako je prepričana, da je za izboljšanje slabega ugleda javne uprave v večji meri odgovorna politika, kot zaposleni. Javnim uslužbencem po njenih besedah hitrost dela diktira tudi zakonodaja, odnos med javnim uslužbencem in zakonodajalci pa bi lahko bil boljši, je prepričana. Javne uslužbence je pozvala, da se oglašajo, komunicirajo in sodelujejo z ministrom za javno upravo.

Izzive vidi tudi v neustreznih plačah. Kritična je bila do nove plačne reforme, ki jo vidi kot nesorazmerno povečanje plač. »Vsi se strinjamo, da je plača izjemno pomemben faktor za zaposlenega, pa naj je to funkcionar ali pa javni uslužbenec. V tej plačni reformi so najbolj nasankali tisti, ki so najslabše plačani,« je zatrdila. Hkrati pa po njeni oceni ni prav, da so nekateri podrejeni po plači zdaj prehiteli nadrejene, saj se tako na najvišjih pozicijah v državi ustvari negativna selekcija.

Nataša Pirc Musar se je dotaknila neučinkovitosti plačne reforme, ki je po njenem mnenju najbolj prizadela najslabše plačane. FOTO: Fakulteta Za Upravo

Prav tako ni prav, da podrejeni prehitevajo vodje po plači, to se dogaja na občinah, na upravnih enotah, tudi po plačni reformi.

Prepričana je, da je treba mlade v javni sektor privabiti s prikazom, da tam delajo nekaj koristnega za družbo, ter jim ponuditi možnost napredovanja. Pomemben je tudi fleksibilen delovni čas, redna izobraževanja in digitalizacija procesov znotraj javne uprave, je zaključila.