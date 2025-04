Vatikanska bazilika preplavljena z verniki: več kot 100.000 ljudi stalo v vrstah za slovo od papeža Frančiška (VIDEO)

Smrt papeža Frančiška, prvega latinskoameriškega voditelja Katoliške cerkve, je sprožila val žalovanja po vsem svetu. Vatikanska bazilika svetega Petra, kjer se od ponedeljka vrstijo slovesi, je danes prizorišče množičnega poklona vernikov, ki so se prišli poslovit od papeža, ki je umrl na velikonočni ponedeljek v 89. letu starosti.

Krsto s posmrtnimi ostanki papeža Frančiška so dopoldne iz Doma svete Marte, kjer je živel in umrl, prenesli v baziliko. Spremljal jo je sprevod kardinalov in švicarske garde v tradicionalnih uniformah, ob zvonjenju baziličnih zvonov.

Slovesni obred je vodil kardinal komornik Kevin Farrell, ki je ob tem povedal: »Z globoko žalostjo spremljamo posmrtne ostanke našega papeža Frančiška v vatikansko baziliko. Prosimo Gospoda, naj mu podeli večni dom v nebeškem kraljestvu in naj z nebeškim upanjem potolaži papeško družino, cerkev v Rimu in vernike po vsem svetu.«

Krsta je v skladu z željo pokojnega papeža postavljena skromno – na lesenem, rahlo nagnjenem podstavku, brez razkošja katafalka, kot je sicer v navadi pri papeških pogrebih. Verniki, ki se poklanjajo pokojnemu, pred krsto postojijo le nekaj trenutkov, saj je gneča ogromna in tok ljudi nenehen.

Na tisoče ljudi

Že dopoldne je pred trgom svetega Petra stalo več kot 100.000 ljudi v dolgih, več stometrskih vrstah, ki so se nadaljevale vse do vhodov v baziliko. Verniki prihajajo z vseh koncev sveta – iz Afrike, Južne Amerike, Azije in Evrope. Čakanje si krajšajo z molitvijo, petjem in tihim premišljevanjem. V notranjosti cerkve nekateri skušajo poklekniti ob krsti, a jih policisti prosijo, naj se premaknejo naprej, saj je tok obiskovalcev premočan, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Zaradi izjemne množice so v Vatikanu poostrili varnostne ukrepe. V okolici bazilike in na trgu svetega Petra je patruljiralo več kot 2.000 policistov. Postavili so kovinske ograje za usmerjanje tokov, na dostopih do trga je potekal rentgenski nadzor, obiskovalcem pa so razdeljevali plastenke z vodo.

Zaradi izjemne množice so v Vatikanu poostrili varnostne ukrepe. FOTO: Alkis Konstantinidis Reuters

Papeževo truplo bo javnosti na ogled še v četrtek do polnoči in v petek do 19. ure. V soboto sledi pogreb na Trgu svetega Petra, kjer pričakujejo okoli 200.000 ljudi, med njimi številne svetovne državne in verske voditelje. Pokopali ga bodo v rimski baziliki Marije Snežne, kakor si je želel sam.

Konec pomembnega obdobja

Ob smrti papeža Frančiška se je v Vatikanu akreditiralo približno 2.000 novinarjev iz vsega sveta, poleg 500 redno akreditiranih. Skupno se pričakuje prisotnost okoli 2.500 predstavnikov medijev.

Tudi v Sloveniji poteka žalovanje. Na apostolski nunciaturi v Ljubljani je do petka odprta žalna knjiga, kamor se lahko verniki vpišejo v sredo, četrtek in petek med 10. in 12. uro ter 14. in 16. uro, je sporočila Slovenska škofovska konferenca.

Papež Frančišek je v dvanajstih letih pontifikata postal glasnik sočutja, reform in duhovne odprtosti. Njegova smrt pomeni konec pomembnega obdobja za Katoliško cerkev in za milijone vernikov po vsem svetu.