Magnifico z odmevnim koncertom navdušil 22 tisoč duš (FOTO)

Pogled na Mladinski golf center Stanežiče je bil v soboto zvečer spektakularen. Na prizorišče Magnificovega koncerta so se ure in ure zgrinjale strnjene vrste oboževalcev z vseh koncev Slovenije, ki so na zadnji avgustovski dan nestrpno čakali na nastop legendarnega glasbenika. Ta je kar dve uri in pol skrbel za odlično vzdušje, na trenutke romantično in umirjeno, na trenutke pa nagajivo in razigrano.

Dobrovoljni in ganjeni Magnifico je ob začetku koncerta občinstvo navdušil z besedami: »Sem vas nategnil, da bo koncert v Tivoliju. Ni mi uspelo, brezdušne temne sile so mi to preprečile, ampak vzdušje dela občinstvo. Če ne moremo do Tivolija, bo Tivoli prišel do nas.«

Vesela množica na koncertu desetletja FOTO: mediaspeed.net

Zadovoljni obiskovalci so prizorišče zapustili z avtobusi mestnega prometa. FOTO: mediaspeed.net

Nato je občinstvo ogrel in razgrel z nekaterimi največjimi uspešnicami, kot so Hir aj kam hir aj go, Silvija, 24 tisoč poljubov, Pastirče mlado, Ubiću te, Pukni zoro, Halo gospodična, Tivoli, Kuku Lele, Na obali in mnoge druge.

Največji in najambicioznejši glasbeni projekt

Na odru poleg njega ni manjkalo vrhunskih glasbenikov, s skladbo Samo ljubezen, ki sta jo napisala Magnifico in njegova žena Barbara Pešut, pa so množico navdušile Sestre. Magnifico je s svojimi šalami poskrbel za veliko dobre volje, za občinstvo je celo pripravil svojevrstno molitev, nastopil je s svojim stalnim spremljevalnim ansamblom, debitiral pa je tudi njegov novoustanovljeni simfonični disco šlager orkester.

Vzdušje je bilo sproščeno, obiskovalci pa so bili prav vseh generacij. FOTO: mediaspeed.net

Na oder so stopile tudi Sestre, s katerimi je občinstvo prepevalo v en glas. FOTO: mediaspeed.net

Koncert je njegov največji in najambicioznejši glasbeni projekt v karieri. Vsi, ki so bili tam, se strinjajo, da se je Magnifico z njim zapisal v zgodovino slovenske glasbe. Koncert je namreč v živo prenašala nacionalna televizija, obiskalo pa ga je nekaj več kot 22 tisoč ljudi. Številka, ki dokazuje, da je imela tudi Slovenija v soboto zvečer svoj Woodstock.