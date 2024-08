Bralka ogorčena: »Katastrofa, vse stoji«. Poln avtobus je besen na pevca

Veliki koncert Magnifica, ki se bo v golf centru v Stanežičah začel že kmalu. Zaradi velike množice ljudi, ki bi z Magnificom rada praznovala 30 let njegove kariere, se je prizorišče odprlo že ob 16. uri. Veljal tudi poseben prometni režim.

Organizatorji obiskovalcem svetujejo, naj na koncert ne pridejo z osebnimi avtomobili, temveč raje koristijo javni prevoz, ki je brezplačen. Pri Ljubljanskem potniškem prometu so zaradi koncerta uvedli dodatne avtobuse, ki bodo označeni z napisom MAGNIFI3O.

Ostali ujeti v prometu, besni na pevca

A kot nam je sporočila bralka Sonja, v Ljubljani na Celovški cesti vse stoji, avtobusi so prepolni. »Katastrofa,« je dodala. Pravi še, da se vozijo že več kot eno uro in da je poln avtobus besen, ker je Magnifico začel koncert brez njih, ki so ostali ujeti v avtobusu in za vstopnico odšteli po 44 evrov.

O zastojih v Ljubljani na Celovški cesti proti Stanežičam sicer poroča tudi prometno-informacijski center.

