Razprodane Stožice in veliki poslednji obračun Dragića in Dončića (FOTO in VIDEO)

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić bo danes v Stožicah na spektakularen in veličasten način sklenil svojo športno pot. Ob 20. uri bo 38-letnik odigral še zadnjo tekmo, na poslovilni tekmi pa se bo trlo nekdanjih in zdajšnjih zvezdnikov košarke.

Vstopnice za poslovilno tekmo slovenskega asa so bile razprodane v rekordno hitrem času, Dragić pa bo s tekmo zbiral finančna sredstva za mlade iz ogroženih okolij.

Zadnja tekma Dragića je ob tem v slovensko prestolnico ob izjemnih športnih posameznikih v slovensko prestolnico privabila tudi posameznike s področja gospodarstva, ki so svoje izkušnje delili na mednarodnem poslovnem dogodku Night of the Dragon Business Talk v petek v hotelu Austria Trend.

Dragić proti Dončiću

V petek zvečer se je dogajanje preselilo na rdečo preprogo, kjer so se igralci razdelili v dve ekipi. Kapetana ekip današnjih tekem bosta Goran Dragić na eni in Luka Dončić na drugi strani.

Dobrodelna tekma Gorana Dragiča v Stožicah 24.8.2024 Ljubljana Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik

Seznam udeležencev za današnjo ekshibicijsko tekmo je veličasten. Na njem so Steve Nash, Dončić, Dirk Nowitzki, Nikola Jokić, Chris Bosh, Loul Deng, Boban Marjanović, Beno Udrih, Bogdan Bogdanović, Marko Simonović, Luis Scola, Dejan Bodiroga, Predrag Danilović, Marko Gudurić, Saša Zagorac, Nebojša Joksimović, Leandro Barbosa, Zoran Dragić, Jaka Lakovič, Miroslav Berić, Jaka Blažič, Edo Murić, Erazem Lorbek, Domen Lorbek, Žiga Dimec, Nikola Vučević, Aleksej Nikolić, Marko Milić, Matic Rebec, Gašper Vidmar, Aleksandar Ćapin, Vlatko Čančar, Uroš Slokar, Rašo Nesterović, Saša Pavlović, Sani Bečirović, Boštjan Nachbar, Matjaž Smodiš, Primož Brezec, Klemen Prepelič in Miha Zupan.

Poleg bivših in zdajšnjih igralcev bodo v Stožice prišli tudi trenerji in košarkarski delavci, ki so bili povezani z Dragićem med kariero. Med njimi Kevin McHale, Aleksandar Đorđević, Jure Zdovc, Memi Bečirović, Aleš Pipan, Aleksandar Đikić, Rado Trifunović, Spasoje Todorović in Igor Kokoškov.