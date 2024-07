Sporočili, kdaj bo pogreb Anite Ogulin: od nje se bodo poslovili na poseben način

Pred dnevi se je po dolgotrajni bolezni v 73. letu starosti poslovila Anita Ogulin. Na spletni strani ljubljanskih Žal so zdaj sporočili, kdaj bo pogreb te velike humanitarke.

Ta bo 20. julija ob 11.00 na pokopališču Polje. Svojci so ob tem dodali: »Namesto cvetja in sveč lahko podprete Anitin sklad, ki je namenjen takojšnji pomoči družinam v stiski.«

Oglasili so se tudi iz Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, kjer je bila Ogulinova dolgoletna predsednica. Kot so sporočili, bo njen pogreb poseben. »Slovo od Anite Ogulin bo potekalo z državniškimi častmi, vsa sredstva, podarjena v spomin nanjo, pa se bodo stekala v pred nedavno ustanovljen Anitin sklad za hitro pomoč družinam v stiski. Pridružite se lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z geslom ANITA10 na številko 1919,« so zapisali na svojem facebook profilu.

Aniti so pred dvema letoma diagnosticirali kronično levkemijo in mnogocelični limfom B. O svojih zdravstvenih težavah je spregovorila tudi javno.

Ogulinova je svojo zadnjo objavo na facebooku delila le nekaj dni pred smrtjo. Poobjavila je fotografijo bele vrtnice v mivki na obali, zraven pa je dodala lep zapis.