Predsednica države je Aniti Ogulin podelila zlati red za zasluge

Predsednica države Nataša Pirc Musar je Aniti Ogulin v znak hvaležnosti in spoštovanja za njeno življenjsko delo, predano prostovoljstvu in pomoči potrebnim ljudem, podelila državno odlikovanje zlati red za zasluge.

V sporočilu za javnost so na njenem uradu ob tem zapisali, da je bila Ogulinova »vrsto let zadnje pribežališče za premnoge pozabljene otroke in družine. S svojo izjemno predanostjo in dolgoletnim delom na področju socialnega varstva in dobrodelnosti je pripomogla k izboljšanju življenjskih razmer številnih otrok, družin ter posameznikov v stiski.«

Nataša Pirc Musar in Anita Ogulin. FOTO: Urad Predsednice Republike Slovenije

Poudarili so, da je eden najbolj prepoznavnih obrazov Zveze prijateljev mladine Slovenije in da je pomembno vplivala na delovanje te organizacije. Spomnili so na projekte, pri katerih je sodelovala, in dodali, da je bila ustanoviteljica Fundacije predsednika Republike Slovenije »Pustimo jim sanje«, mentorica na otroških parlamentih, vzgojiteljica, pedagoška vodja na letovanjih, taborih in izletih. Ustanovila je tudi Štipendijski sklad za revne otroke pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

»Anita Ogulin je s svojim delom prispevala k uresničevanju odprte, otrokom prijazne družbe, k zagotavljanju varnega otroštva in mladosti ter enakih možnosti za vse otroke. Njeno delo in dosežki na področju socialnega varstva in dobrodelnosti so izjemni, za vedno dragoceni. Podeljeno odlikovanje je tako izraz globoke in iskrene hvaležnosti za njeno srce, polno neizmerne dobrote in sočutja do sočloveka,« so še zapisali v uradu predsednice.