Umrla je Anita Ogulin

Umrla je zaradi dolgotrajne bolezni, o kateri je govorila tudi javno. Pred dvema letoma je dobila diagnozo kronične levkemije in mnogoceličnega limfoma B. Ta bolezen je 16. julija končala njen boj.

Ogulinova je bila velika humanitarka, sinonim za Zvezo prijateljev mladine Moste-Polje, kjer je bila dolgoletna predsednica. Ta se je njej v čas letos tudi preimenovala. Zdaj se imenuje Zveza Anite Ogulin in ZPM. Za svoje požrtvovalno delo je prejela številne nagrade in priznanja, letos tudi zlati res za zasluge od predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar. Kot je sama povedala, je zaradi pomoči drugim zapostavljala tudi lastno družino, ki pa je razumela njeno predanost in nujo, da se odzove klicu na pomoč.

Ogulinova je bila po izobrazbi novinarka. Odraščala je v družini s slabovidno mamo in slepim očetom, kjer se je po njenih besedah urila njena empatija.