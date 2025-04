Kakšna preobrazba Denisa Avdića in Mihe Deželaka! »Bil je kot neki smrkavec« (FOTO)

Radio 1 praznuje praznuje 18 let, približno toliko časa pa sta del te zgodbe tudi Denis Avdić in Miha Deželak. Ob tej priložnosti je medij objavil fotografije, ki so marsikoga pustile odprtih ust: pokazali so, kako sta bila Denis in Miha videti pred osemnajstimi leti in kako sta videti danes.

Kako sta se voditelja spremenila skozi vsa ta leta, si oglejte na spodnjih fotografijah (počakajte nekaj trenutkov, da se objava naloži):

Komentatorke pod objavo so brez dvoma enotne: tako Miha kot Denis sta danes videti še bolje. »Pri teh dveh se jasno vidi, da se s starostjo spreminja šarmantnost, zrelost, modrost. Avdiču se prav vidi, da je kot mlad bil kot neki smrkavec, zdaj pa ima vsaj podobo pravega moškega,« je zapisala ena od poslušalk.