Znani Slovenci in Slovenke jokali ob grozljivih posnetkih

V začetku leta je društvo za zaščito živali AETP objavilo posnetke z ene izmed slovenskih farm kokoši nesnic in opozorilo na katastrofalne razmere, v katerih bivajo živali pri nekaterih rejcih. Njihov boj za pravice živali ne popušča, temveč čedalje bolj nagovarjajo javnost.

V teh dneh je po spletu zakrožil posnetek dvanajstih prepoznavnih Slovenk in Slovencev, ki so si ogledali pretresljive posnetke društva AETP; ti razkrivajo kruto resničnost baterijske reje kokoši nesnic in prašičereje v Sloveniji. Mnogi med njimi niso skrivali solz, prav vsi po vrsti pa so bili povsem pretreseni nad videnim.

Nobeno bitje si ne zasluži tega, sporočajo znani obrazi.

»To je dejansko pri nas?« je vprašala osebna trenerka in televizijska osebnost Nives Orešnik. Na zaslonu pred njo so se vrteli prizori, ki prikazujejo natrpane kokoši, ki hodijo po truplih sotrpink. Pa svinje, ki so ukleščene v ozki kletki, in njihove mladičke skupaj s kadavri preminulih. To so namreč razmere, v katerih vsak dan trpijo rejne živali v Sloveniji.

Oči Nives Orešnik so zameglile solze razočaranja.

Nina Osenar Kontrec in njen Dejan sta onemela.

»Zemlja, ta naš prekrasni planet, je pekel za živali. One nimajo svojega glasu, na nas je, da jim ga podarimo,« je s cmokom grlu povedala voditeljica Nina Osenar Kontrec, prepričana, da imamo ljudje moč, da ustavimo tako kruto ravnanje. Njen mož in nekdanji hokejist Dejan Kontrec je povedal, da so imeli doma živali, ki so živele v bistveno lepših razmerah kot nesrečnice s posnetka. »Z dobrimi praksami lahko naredimo veliko,« je prepričan.

Pevka Alenka Godec je med gledanjem posnetka zajokala. »Težko mi je to gledati, ampak vem, da se je s temi neprijetnimi prizori treba soočiti in ukrepati. Če lahko damo svoj glas za živali, ga dajmo,« je dejala. Ogorčen je bil tudi mojster borilnih veščin Denis Porčič - Chorchyp.

Chorchyp je ob pretresljivih prizorih izustil par krepkih.

»Ljudje smo povezani z živalmi in naravo. Tega sem se zavedal vse življenje. Naše odločitve močno vplivajo na živali,« je pojasnil. Znane Slovenke in Slovenci so si enotni: to je nepotrebno trpljenje živali in vsak izmed nas je odgovoren, da se po svojih močeh bori za bolj prijazen svet. »Vsak izmed nas je del te zgodbe. S svojimi odločitvami lahko pripomoremo k spremembi. Dajmo živalim glas. Dajmo jim možnost za življenje brez trpljenja,« so sporočili iz društva in ljudi pozvali, da se pridružijo pobudi in peticiji Slovenija proti kletkam.