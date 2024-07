Anita Ogulin štiri dni pred smrtjo objavila zapis: je slutila, da je to njen konec? (FOTO)

V 73. letu starosti se je po dolgotrajni in težki bolezni poslovila humanitarka Anita Ogulin. Svoje življenje je posvetila humanitarnemu delu in zaščiti otrok, od nje pa se na družbenih omrežjih poslavljajo domala vsi Slovenci, ki se ji zahvaljujejo za nesebično pomoč in poudarjanje vrednot, brez katerih v družbi ne gre – spoštovanje in sočutje.

Anita Ogulin je bila do zadnjega dejavna. Pred tednom dni je sodelovala na dogodku o zakonu o psihoterapevtski in klinično psihoterapevtski dejavnosti, kjer je za predlog zakona dejala, da ni dober, saj bodo za dragoceno pomoč prikrajšanji prav najranljivejši.

Zadnja objava. FOTO: Zaslonski Posnetek

»Roža miru mora obkrožiti svet. Ne pusti ji, da se ustavi«

Zadnjo objavo na facebooku je s svojimi sledilci delila pred štirimi dnevi, 12. julija, dve minuti do polnoči. Poobjavila je fotografijo bele vrtnice v mivki na obali morja in zapis: »Roža miru mora obkrožiti svet. Ne pusti ji, da se ustavi« in se s temi modrimi besedami poslovila od svojih sledilcev.

Dan zatem se je na facebooku s pomenljivo fotografijo oglasila tudi njena hčerka Karmen Ogulin.

FOTO: Zaslonski Posnetek

13. julija je objavila fotografijo srca, vrisanega v mivko ob jezeru. Ob tem pa ni ničesar zapisala. Pod objavo ji danes ljudje izrekajo sožalje ob izgubi mame.

Anita Ogulin je za seboj pustila užaloščenega moža Mirča, hčerko Karmen in sina Simona Ogulina.