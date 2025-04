Tragedija v delavnici: pod kupom lesa našli mrtvega moškega

Okoli 7. ure so bili policisti PU Nova Gorica obveščeni, da se je v delavnici oziroma proizvodnem obratu v Cerknem zgodila delovna nesreča s tragičnim izidom. Poleg policistov in novogoriških kriminalistov so bili na kraj dogodka s strani pristojne službe napoteni tudi reševalci in gasilci.

Danes zjutraj so namreč pod kupom večjega števila različnih desk prešanega lesa (ivernih plošč) našli 60-letnega moškega, ki ni kazal znakov življenja, poroča novogoriška policijska uprava. V delavnici je bil sam.

Zdravnica potrdila smrt

Glede na sedanje ugotovitve se je na omenjenega moškega med delom usulo več zloženih desk različnih velikosti in debelin, ki so bile zložene ob steni objekta. Zdravnica ZD Idrija je na kraju dogodka potrdila njegovo smrt in odredila sanitarno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.

Poleg pristojnih pravosodnih organov je policija o tragičnem dogodku obvestila pristojno delovno inšpekcijsko službo. O vseh ugotovitvah bodo obvestili tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.