Izjava šolskega ministra razburja: Učitelji naj odprejo YouTube in si pogledajo posnetke (VIDEO)

Prejšnji teden je šolski minister Vinko Logaj gostoval v Odmevih, kjer je govoril o preprečevanju nasilništva med šolarji. Med drugim je poudaril, da mora vzgojno delovanje v šolskem prostoru temeljiti na dejstvu, da se ne sme pogledati stran.

Je pa Logaj gledalce in tudi voditeljico Manico Janežič Ambrožič presenetil z odgovorom na vprašanje, kako naj se učitelji spopadejo z medvrstniškim nasiljem.

»Tudi policija opozarja, da prepogosto ta kazniva dejanja niso prijavljena. Na posvetu smo slišali – učitelji, ravnatelji opozarjajo, da potrebujejo več pomoči, recimo tudi več konkretnih nasvetov. Kaj storiti, ko se nekaj zgodi v šoli? Kako ravnati z otrokom, kako ravnati z nasilnežem, kako ravnati z žrtvijo? Lani ste dejali, da je objavljen nov protokol. Kako deluje ta protokol, bi ga veljalo izboljšati?« se je glasilo vprašanje voditeljice.

»Na YouTubu je več kot 30 posnetkov«

»Oba protokola se obnavljata in izboljšujeta, ampak vendarle mislim, da se je treba usposobiti v šolskem prostoru tudi za prepoznavanje določenih odklonskih dejanj, določenih stisk, drugačnih ravnanj otrok, kot so običajna, in počutja. Na spletni strani zavoda za šolstvo je v okviru tematike varnega in spodbudnega učnega okolja cilj vzpostaviti varno učno okolje, ki bo spodbudno za mlade. Na YouTubu je več kot 30 kratkih posnetkov, kako in na kakšen način ravnati, prepoznavati,« je odgovoril minister.

Voditeljica je nato preverila, ali je ministra prav razumela: »Učiteljem in ravnateljem sporočate, naj gredo na YouTube in si pogledajo nekatere svetovalne posnetke?« »To je ena od oblik,« je pritrdil minister.

Neposrečeno izjavo ministra sta v Tedenskem safariju komentirala tudi Mirko Mayer in Peter Merše.