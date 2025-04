Shiloh Jolie: izrezana mamica (Suzy)

Rodila se je kot Shiloh Nouvel Jolie-Pitt v Namibiji kot prvi biološki otrok Angeline Jolie in Brada Pitta, tedaj zlatega para, ki je obnorel svet. Če verjamete ali ne, konec maja bo že devetnajst let, odkar je prijokala na svet. Njene prve fotografije je odkupila revija People, ki je takrat za to v dobrodelne namene nakazala skoraj štiri milijone evrov.

Bila je prvi dojenček, ki se je pojavil v muzeju voščenih lutk Madame Tussauds v New Yorku. Njen prvi filmski prizor se je odvil, ko je bila še majcena, saj je leta 2008 nastopila v očetovem filmu Nenavadni primer Benjamina Buttona. Vlogo Aurore v mamini Zlobnici je zavrnila. »Smejala se mi je v obraz,« je leta 2014 povedala Angelina. »Rekla je, da bi bila raje bitje z rogovi.«

Bila je John

Vse od tedaj je živela barvito življenje, s svojo številčno družino potovala in bila vsem na očeh. A žarometi ji niso preveč ustrezali, otroštvo je preživela uporniško in fantovsko ter – po pripovedovanju očeta – zahtevala, da jo kličejo John.

Vseeno smo jo v zadnjih letih kar pogosto videvali na rdeči preprogi, ko je pri delu podpirala svojo mamo. Kot drugi otroci Angeline in Brada tudi ona večino časa živi z mamo, lani pa se je pri osemnajstih odločila izbrisati očetov priimek iz svojega imena. Podobno je naredila večina njenih petih bratov in sester in z Bradom imajo vse od eksplozivnega prepira na zasebnem letalu ter ločitve, ki je sledila, precej krhke odnose.

Vendar vsej slavi in paparacem navkljub Shiloh živi svoje življenje, se druži s prijatelji in predvsem pleše, v čemer je našla svojo strast. Z mamo se pogosto odpravi na humanitarne poti, s čimer nakazuje, da je po njej povzela veliko več kot le lepoto. Prav to zadnje čase poudarjajo mediji, saj so fotografi mladenko ujeli s podobno pričesko, kot jo je nosila njena mama v letih 2001 in 2003 v dveh akcijskih filmih o Lari Croft. Vsekakor je izrezana mamica in bo nedvomno prava lepotica.

Z očkom sta bila zelo navezana drug na drugega.

V otroštvu je bila fantovska in je želela, da jo kličejo John.