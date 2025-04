Obsojena morilka Aleksandra: Tomaž vedel, zakaj je Sabino pripeljal na kraj umora, slišal njeno kričanje, ukrepal pa ni

Na sojenju Tomažu Arkliniču, obdolženemu sostorilstva pri umoru svoje soproge marca lani v okolici Kidričevega, je danes pričala Aleksandra Škamlec, ki je bila za omejeni umor po priznanju že obsojena na 28 let zapora. Kot je zatrdila, je Arklinič vedel, zakaj je ženo pripeljal na kraj umora, in je ni poskušal ustaviti.

Z esemesi sta se dogovarjala o umoru, slišal kričanje, ukrepal pa ni

Na današnjem naroku na ptujskem okrožnem sodišču je še dejala, da je bil Arklinič ves čas seznanjen z njenimi namerami in da sta se o tem nekaj dni prej pogovarjala. Tisti večer sta se s pomočjo kratkih telefonskih sporočil dogovarjala o času srečanja, tako da je točno vedela, kdaj bo Arklinič z ženo prišel na kraj umora. Na tem kraju sta se nekaj dni pred tem tudi dobila, je povedala. Ko sta se pripeljala, je po njenih navedbah Arklinič ugasnil luči in izstopil iz avtomobila, motor pa pustil prižgan. Škamlečeva je še zatrdila, da je nato opazoval dogajanje, slišal soprogino kričanje, vendar ni ukrepal ali je poskušal ustaviti pri dejanju.

Prinesel ženin rokopis, sama pa je napisala lažno poslovilno pismo

Ko je bila žrtev mrtva, je truplo premaknila sama, Arklinič je čakal pri avtu, je dodala Škamlečeva. S kraja zločina sta se odpeljala vsak s svojim avtomobilom, vmes pa sta se tudi ustavila in pogovarjala. Ob tem ni imela občutka, da Arklinič med ali po dogodku ne bi vedel, kaj se je zgodilo, je dejala. Nekaj dni pred dejanjem ji je, kot je navedla, prinesel ženin rokopis, sama pa je nato napisala lažno poslovilno pismo in pri tem poskušala posnemati njeno pisavo. Pismo mu je še dala pred umorom, tako da ne držijo njegove navedbe, da ga je dobil po umoru, je dodala. Zavrnila je tudi trditve iz Arkliničevega zagovora, da naj bi ga ona nagovarjala k dejanju ali mu dajala navodila. Dejala je, da se je vse »zgodilo spontano in hitro«.

Njun odnos je opisala kot prijateljski, o skupni prihodnosti naj se ne bi pogovarjala. Glede morilskega orožja, noža, je povedala, da je bil njen, Arklinič pa da ji ni nikoli naročil, naj žrtev poškoduje ali zakoplje truplo. Poudarila je, da mu je želela pomagati, saj naj bi čutil, da ga soproga premalo ceni.

Predvsem pa ga je močno obremenila tudi s tem, ko je izpovedala, da ji je priskrbel pisavo pokojne žrtve.

Po mnenju višje državne tožilke Teje Kukovec Belšak je bilo pričanje Škamlečeve zelo obremenilno za obdolženega. Med omenjenimi novimi dejstvi je tožilka navedla trditev, da je obtoženi skupaj s Škamlečevo že obiskal kraj dejanja, ter navedbe o tem, kdaj naj bi prejel ponarejeno pismo. »Predvsem pa ga je močno obremenila tudi s tem, ko je izpovedala, da ji je priskrbel pisavo pokojne žrtve,« je še dejala.

Obsodba Aleksandre Škamlec za umor je nedavno postala pravnomočna. Kot je še povedala višja državna tožilka, je višje sodišče v Mariboru zavrnilo pritožbi obrambe in tožilstva ter ji potrdilo 28-letno zaporno kazen.