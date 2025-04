Umetna inteligenca in kriptovalute: Izjemni kovanci UI za nakup v 2025

Umetna inteligenca danes ne poganja več le chatbotov in algoritmov v ozadju – zdaj oblikuje tržne trende, upravlja skupnosti, odkriva naslednje »10x« kovance in avtomatizira ustvarjanje vsebin.

Z združevanjem tehnologij UI in Web3 nastajajo popolnoma nove vrste projektov: kriptovalute z resnično uporabnostjo, ki jih poganjajo pametni sistemi, sposobni napovedovanja tržnih premikov, avtomatizacije procesov in personalizacije uporabniške izkušnje.

V tem članku predstavljamo tri izmed boljših kriptovalut UI leta 2025, ki že v fazi predprodaje vzbujajo pozornost analitikov in vlagateljev:

Mind of Pepe – memekovanec nove generacije, ki z umetno inteligenco napoveduje trende,

– memekovanec nove generacije, ki z umetno inteligenco napoveduje trende, SUBBD – platforma za ustvarjalce in vplivneže, pri čemer vsebine nastajajo s pomočjo UI,

– platforma za ustvarjalce in vplivneže, pri čemer vsebine nastajajo s pomočjo UI, Best Wallet – kriptodenarnica prihodnosti, ki združuje varnost, donosnost in dostop do ekskluzivnih projektov.

Če vas zanima, kako umetna inteligenca preoblikuje kriptotrg in kateri novi žetoni ponujajo največji potencial rasti, berite naprej.

Mind of Pepe – inovativen memekovanec z umetno inteligenco in 282 % letnega donosa

Mind of Pepe (MIND) je nova generacija memekovancev, ki združujejo humor, tehnologijo umetne inteligence in uporabnost. Projekt ne stavi zgolj na viralnost, temveč ponuja dejanske funkcije, zaradi katerih izstopa med konkurenčnimi žetoni v letu 2025.

Ena ključnih prednosti Mind of Pepe je njegova sposobnost spremljanja in prepoznavanja prihajajočih trendov prek umetne inteligence. S pomočjo računa X (nekdanji Twitter) projekt zazna trende v zelo zgodnji fazi in o tem obvešča svojo skupnost.

Poleg tega aktivno upravlja spletne skupnosti, vpliva na razpoloženje trga in svojim podpornikom omogoča zgodnji dostop do obetavnih kriptoprojektov prek ekskluzivnega kanala Telegram.

Mind of Pepe ponuja tudi visoko donosnost. S kar 282-odstotnim letnim donosom (APY) iz stakinga je lahko odličen vir pasivnega dohodka za dolgoročne vlagatelje.

Ugledni kriptoanalitiki so označili $MIND za trenutno med boljšimi naložbami med novimi kriptovalutami, pri čemer ocenjuje, da bi se njegova vrednost lahko do konca desetletja zvišala za več kot 40 %.

Projekt je v predprodaji že zbral več kot 7,9 milijona USD, kar kaže na visoko zaupanje vlagateljev in rast skupnosti. Ker se naslednja faza predprodaje hitro približuje, je zdaj pravi čas za razmislek o vključitvi v ta projekt.

SUBBD – nastajajoča kriptoplatforma za ustvarjalce vsebin in njihove skupnosti

SUBBD je nov in obetaven projekt UI, namenjen digitalnim ustvarjalcem, vplivnežem in njihovim oboževalcem. Platforma uporablja tehnologijo veriženja blokov in umetne inteligence za avtomatizacijo celotnega procesa ustvarjanja vsebin – od načrtovanja in objavljanja do podpore v živo in monetizacije.

Je inteligentni pogon, ki ustvarjalcem omogoča večjo učinkovitost, profesionalnost in neposreden stik z občinstvom.

Čeprav gre za zgodnjo fazo predprodaje, je SUBBD že zbral več kot 140.000 dolarjev, kar kaže na hitro rast zanimanja in zaupanja. Projekt nagrajuje zgodnje vlagatelje z 20-odstotnim letnim donosom (APY) ob zastavi žetona $SUBBD, kar je dodatna motivacija za dolgoročno sodelovanje.

V času, ko umetna inteligenca prevzema vedno pomembnejšo vlogo v svetu digitalnega ustvarjanja, SUBBD postavlja temelje platformi prihodnosti – prostoru, kjer bodo ustvarjalci lahko gradili svoje skupnosti, monetizirali vsebine in ohranili popoln nadzor nad svojimi podatki in prihodki.

Kriptoanalitiki napovedujejo, da bi lahko cena žetona $SUBBD do konca desetletja zrasla tudi do 45-krat, kar projekt uvršča med najbolj perspektivne naložbene priložnosti v zgodnji fazi.

Best Wallet – denarnica prihodnosti z lastnim žetonom $BEST

Best Wallet je inovativna večverižna kriptodenarnica naslednje generacije, zasnovana za leto 2025.

Gre za decentralizirano (neskrbniško) denarnico, ki uporabnikom omogoča popoln nadzor nad njihovimi sredstvi, hkrati pa prinaša napredno uporabniško izkušnjo, vrhunsko varnost in razširjen ekosistem funkcionalnosti.

Denarnica Best Wallet podpira glavne blockchain verige, kot so Ethereum, BNB Chain in Polygon, ter omogoča enostaven nakup, menjavo, hrambo in prodajo kriptovalut neposredno znotraj mobilne aplikacije. Poudarek na hitrosti, preglednosti in nizkih stroških transakcij postavlja Best Wallet v ospredje sodobnih denarnic.

Projekt temelji na lastnem žetonu $BEST, ki uporabnikom prinaša dodatne prednosti, kot so:

znižane provizije,

donosi iz stakinga,

pravice do upravljanja in

zgodnji dostop do izbranih projektov in ekskluzivnih ponudb.

V predprodaji je Best Wallet že zbral več kot 11,6 milijona ameriških dolarjev, kar je jasen kazalnik zaupanja in podpore skupnosti. Poleg tega žeton $BEST ponuja kar 133-odstotni letni donos (APY) za vlagatelje, ki svoje žetone zastavijo.

V času, ko se trg stablecoinov in decentraliziranih financ hitro razvija, ima Best Wallet vse potrebne pogoje, da postane vodilna rešitev za shranjevanje in uporabo kriptovalut. Glede na potencial rasti in močno podporo vlagateljev je projekt že uvrščen med najbolj obetavne kriptovalutne predprodaje leta 2025.

