Znanega slovenskega duhovnika Roberta osumili sodelovanja z Udbo (VIDEO)

Robert Friškovec je sprva želel postati kirurg, a se je zaradi različnih življenjskih okoliščin in notranjih iskanj odločil za duhovniški poklic. Njegova pot ni bila klasična, saj je v cerkev vstopil iz uporniškega vzgiba in radovednosti. Preko opazovanja ljudi in njihove vere je začel odkrivati globlji smisel in povezanost z Bogom.

Njegova odločitev za duhovništvo je bila potrjena skozi osebne izkušnje in notranje razločevanje. Prvi obisk cerkve je bil iz radovednosti in iskanja nesmisla. »Moj domači župnik, ki je bil takrat, je imel nekaj pomislekov, češ, kaj si zdaj ti za nekega človeka, od kje si prišel? Te je kdo poslal? Dobesedno sem enkrat dobil vprašanje, če sem slučajno od Udbe, od takratne tajne policije,« je razložil v podkastu.

Robert Friškovec je v gostoval v novem ŠOKkastu. FOTO: Marko Feist

Duhovni poklic je Robertu omogočil, da se posveti delu z ljudmi, ki so pogosto na robu družbe. Njegova izkušnja v zaporih in delo z zaporniki ter žrtvami kaznivih dejanj sta ga naučila, kako pomembno je poslušati in razumeti ljudi. Duhovni poklic mu omogoča, da pomaga ljudem najti smisel in upanje v težkih trenutkih.

Celotnemu podkastu lahko prisluhnete tudi na povezavi.