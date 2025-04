Sedemintridesetletni Alji L. iz okolice Zagorja ob Savi grozi do osem let zapora zaradi dogodka, ki se je zgodil že pred skoraj 11 leti. Takrat je vozila hyundai getza in po prepričanju tožilstva z njim povzročila prometno nesrečo iz malomarnosti in smrt svojega znanca Zlatka K. Alja L. naj bi 2. avgusta 2014 okoli 19.50 blizu naslova Dobrljevo 31 omenjenega fanta, ki je živel v sosednji vasi, iz smeri Čemšenika proti Šentgotardu vozila nekaj deset metrov na pokrovu motorja. Ob tem je, meni tožilstvo, Zlatko padel na tla in pri tem dobil tako hude poškodbe možganov, da je 14 dni pozneje umrl ...