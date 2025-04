Šah: Carlsen tam, kjer spada

Potem ko je Magnus Carlsen po polfinalnem porazu s kasnejšim zmagovalcem Vincentom Keymerjem uvodni turnir nove elitne serije v naključnem šahu končal na tretjem mestu, je bil na drugi postaji ponovno tam, kjer se počuti najbolj domače, na samem vrhu. V Parizu je bil prepričljiv, prikazal je najbolj bojevite, kakovostne in kreativne predstave.

V uvodnem delu, kjer se je dvanajst nastopajočih pomerilo vsak proti vsakemu, je z Indijcem Ardžunom Erigajsijem sicer doživel svoj edini poraz, a je kljub temu končal na delitvi prvega mesta, skupaj s svojim dolgoletnim rivalom Janom Nepomnjaščijem.

V izločilnim bojih je imel nato Carlsen težak razpored, a je vse tri minidvoboje odločil v svojo korist z enakim rezultatom – 1,5:0,5. V četrtfinalu je bil na ta način boljši od Uzbekistanca Nodirbeka Abdusattorova, nato pa je opravil še z dvema Američanoma, Fabianom Caruano v polfinalu in Hikarujem Nakamuro v velikem finalu.

Slednji je očitno ohranil dobro formo, s katero je nedavno slavil na prestižnem Ameriškem pokalu in je na poti do finala izločil mlada in nevarna tekmeca, Erigajsija in Keymerja. V finalu proti Carlsnu mu je nato zmanjkalo moči, odločilen je bil spodrsljaj v samem zaključku prve partije, ko se mu je po dolgotrajni in težki obrambi v končnici skoraj že uspelo rešiti na varno, trenutek nepazljivosti pa ga je nato v trenutku stal poraza. Norvežan mu nato v drugi partiji ni dopustil nikakršnih možnosti za izenačenje in morebitne podaljške.

POINT

BELI NA POTEZI Abdusattorov – Vachier-Lagrave, Pariz 2025. S katero potezo je beli nasprotnika prisilil k predaji? REŠITEV: 1.Lg6! – edina poteza, ki belemu zagotavlja zmago. Na jemanje 1…Txg6 namreč sledi 2.Db8+ Kg7 3.Txd7+ s hitrim matom.

Podvig na Rodosu

V boju za tretje mesto je bil Caruana boljši od Keymerja, s čemer si je zagotovil neposreden nastop na naslednjem turnirju serije julija v Las Vegasu. Ob privlačni lokaciji so se organizatorji z namenom še večje gledanosti na Carlsnovo pobudo odločili za izvedbo turnirja v bolj zgoščenem formatu in s krajšim časom za razmišljanje.

Slovenski ljubitelji šaha pa so se konec preteklega tedna razveselili podviga reprezentantke Zale Urh na evropskem prvenstvu za članice na grškem otoku Rodos. Namreč 23-letna članica ljubljanskega Tajfuna je izpolnila zadnje pogoje za osvojitev naslova velemojstrice in bo po administrativnih formalnostih postala šele peta Slovenka s tem nazivom. Na prvenstvu je močno presegla pričakovanja in je kot 50. nosilka pred začetkom na koncu zasedla petnajsto mesto, s čemer si je zagotovila tudi nastop na svetovnem pokalu. Naslov je osvojila Srbkinja Teodora Injac, najbližje zasledovalke je prehitela za točko in pol.