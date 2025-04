To so prizori s kraja hude prometne nesreče: tovornjak na prehodu zbil dve peški (FOTO)

Policisti so v ponedeljek okoli 20.20 na območju Idrije obravnavali prometno nesrečo, ki se je končala s telesnimi poškodbami. Voznik tovornega vozila je zaradi neprilagojene hitrosti na prehodu za pešce trčil v dve peški.

V prometni nesreči je ena oseba utrpela hude telesne poškodbe, ena oseba je utrpela lahke telesne poškodbe, na vozilu pa je nastala materialna škoda. Zoper povzročitelja bo podana kazenska ovadba, so v torek sporočili z novogoriške policijske uprave.

Kot so s PGD Idrija sporočili na družbenih omrežjih, so v nesreči poškodovali tudi gasilci. Kot navajajo, so zavarovali kraj nesreče ter nudili pomoč ekipi NMP ZD Idrija pri oskrbi poškodovane osebe.